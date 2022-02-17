Hüseyin Can Gökçek kim? Hüseyin Can Gökçek suç makinesi çıktı! Giresun'da 16 yaşındaki eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü vahşice öldüren Hüseyin Can Gökçek'in kim olduğuna dair detaylar gelmeye başladı. Sıla Şentürk'ü boğazını keserek katleden Hüseyin Can Gökçek'in bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Hüseyin Can Gökçek'in daha önce Sıla Şentürk'ü kaçırdığı ve 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk eski nişanlısı tarafından vahşice katledildi. Sıla Şentürk'ün ölümü tüm ülkeyi yasa boğarken katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'in kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Hüseyin Can Gökçek ile zorla nişanlandırılığı iddia edilen Sıla Şentürk nişanı atınca Hüseyin Can Gökçek tarafından tehdit ediliyordu. Bir süre devlet korumasına alındığı öğrenilen Sıla Şentürk Gökçek'in saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Hüseyin Can Gökçek kim?

16 yaşındaki Sıla Şentürk, internetten tanıştığı eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice katledildi. Boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk'ün daha önce Hüseyin Gökçek tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek'in bir suç makinesi olduğu öğrenildi.

Gökçek tarafından daha önce kaçırıldığı öğrenilen Sıla'nın, barışmak istemediği için ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ortaya çıktı.

Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk internetten tanıştı.

Gökçek'in 1 yıl önce Şentürk'ü kaçırdı. Ailenin şikayeti üzerine Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı.

Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Ayrıca üç ay önce nişanı atan Sıla'nın, barışmak istemediği için Gökçek'ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, iki hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü ortaya çıktı.

Sıla Şentürk kimdir?

Sıla Şentürk eski nişanlı tarafından katledildi.

Giresun'da yaşayan 16 yaşında olan Sıla Şentürk internetten tanıştığı ve daha sonra kendisini kaçıran eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafında vahşice öldürüldü.

Sıla Şentürk'ün zorla nişanlandırıldığı da iddia ediliyor.

Sıla Şentürk Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Sıla Şentürk ile ailesi tarafından nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek arasında bilinmeyen nedenlerle başlayan tartışma vahşetle sonuçlandı. Sıla Şentürk'ü evde kanlar içinde gören işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sıla Şentürk'n hayatını kaybettiğini belirledi.

Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. .