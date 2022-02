Hüseyin Can Gökçek kim? Hüseyin Can Gökçek suç makinesi çıktı!

Hüseyin Can Gökçek kim? Hüseyin Can Gökçek suç makinesi çıktı! Giresun'da 16 yaşındaki eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü vahşice öldüren Hüseyin Can Gökçek'in kim olduğuna dair detaylar gelmeye başladı. Sıla Şentürk'ü boğazını keserek katleden Hüseyin Can Gökçek'in bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Hüseyin Can Gökçek'in daha önce Sıla Şentürk'ü kaçırdığı ve 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandığı öğrenildi.