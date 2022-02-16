Sıla Şentürk kimdir? Sıla Şentürk'ün katili kim? Giresun'da kan donduran bir olay yaşandı. 16 yaşında olduğu öğrenilen Sıla Şentürk ailesinin zoruyla nişanlandığı kişi tarafından vahşice katledildi. Hüseyin Can Gökçek adındaki cani Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldürdü. Katil Hüseyin Can Gökçek ise kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sıla Şentürk kimdir? Sıla Şentürk'ün katili kim? Giresun'da kan donduran bir olay yaşandı. 16 yaşında olduğu öğrenilen Sıla Şentürk ailesinin zoruyla nişanlandığı kişi tarafından vahşice katledildi. Hüseyin Can Gökçek adındaki cani Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldürdü. Katil Hüseyin Can Gökçek ise kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Giresun'da meydana gelen bir olay Türkiye gündemine oturdu. Zorla nişanlandırılan genç bir kız vahşice katledildi. 16 yaşında olduğu öğrenilen Sıla Şentürk'ün bağzı kesilerek öldürüldü. Cinayet zanlısı ise il dışına kaçmak üzereyken havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

Sıla Şentürk kimdir?

Sıla Şentürk Giresun'da yaşıyordu. 16 yaşında olan Sıla Şentürk tartıştığı kişi tarafında vahşice öldürüldü.

Sıla Şentürk'ün zorla nişanlandırıldığı da iddia ediliyor.

Sıla Şentürk Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Sıla Şentürk ile ailesi tarafından nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek arasında bilinmeyen nedenlerle başlayan tartışma vahşetle sonuçlandı. Sıla Şentürk'ü evde kanlar içinde gören işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sıla Şentürk'n hayatını kaybettiğini belirledi.

Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sıla Şentürk'ün katili kim?

Giresun'da 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldürdü.

İkili arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Gökçek bıçakla Sıla Şentürk'ün boğazını kesti ve evden kaçtı. Kanlar içinde kalan Sıla Şentürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu- Giresun Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor. .