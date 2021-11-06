Sığırkuyruğu öksürüğü kesiyor

Sıracaotugiller familyasından olan sığırkuyruğu bitkisi insan vücuduna oldukça faydalıdır. Hoş kokuya sahip sarı çiçekleri olan bu bitkinin nasıl kullanılacağını ve vücudumuza faydalarını sizler için araştırdık...



Sığırkuyruğu bitkisi sarı renkte çiçeklere ve çok hoş bir kokuya sahiptir. Bu yüzden bal arılarının uğrak noktası olan bu bitki sıracaotugiller familyasındandır. Latince adı vervascum thapsus olan sığırkuyruğu, yün otu olarak da tanınmaktadır. Boyu atmış ila iki yüz cm arasında değişir. İnce tüylerle kaplı dik bir gövdesi vardır. Çok hoş kokulu sarı renkli çiçeklere sahiptir.

Sığırkuyruğu bitkisinin ana vatanı Avrupa'dır. Fakat ülkemizde de yetişmektedir. En çok Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerimizde yetişen bu bitki güneşi oldukça sever ve yaz-sonbahar mevsimleri arasında çiçeklenir. Tarlalarda kendiliğinden yetişir ve bal arılarının oldukça dikkatini çeker.

Sığırkuyruğu bitkisinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Sığırkuyruğu bitkisi kış aylarında sık sık görülen solunum yolu hastalıklarından grip, soğuk algınlığı ve nezlenin kolay bir şekilde atlatılmasına yardımcı olur. Bir türlü geçmeyen öksürüğü geçirir ve doğal bir balgam sökücüdür. Bronşit ve astım hastalıkları üzerinde de olumlu etkiler oluşturur.

Sığırkuyruğu bitkisi kulak ağrılarını azaltır ve ortadan kaldırır. Güneş yanıklarının iyileşmesini sağlar. Ciltteki kesik ve yaralanmaların hızlı bir şekilde iyileşmesinde rol oynar.

Sığırkuyruğu bitkisi çayı doğal bir idrar sökücüdür. Mide üşütmelerine bağlı karın ağrılarını ve mide ağrılarını geçirir. Karaciğer ve dalak sağlığına olumlu katkılarda bulunur. Çıban ve basur probleminin de ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Sığırkuyruğu bitkisi nasıl tüketilmeli?

Sığırkuyruğu bitkisinin faydalarını okuduktan sonra ondan yararlanmak istediniz. Peki onu nasıl tüketeceğiz? Sığırkuyruğu bitkisinden çay, yağ, sabun, merhem, tentür, tütsü ve sirke hazırlanabilir. Ondan birçok farklı şekilde faydalanmanız mümkündür.

Sığırkuyruğu bitkisi çayı nasıl hazırlanır?

Sığırkuyruğu bitkisini güvenilir aktarlardan temin ettikten sonra bir su bardağı kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı kurutulmuş sığırkuyruğu koyun. 10 dakika demledikten sonra süzüp için. Bu çaydan günde iki üç bardak tüketebilirsiniz.

Fakat bu çayı tüketmeden önce doktorunuzdan onay almanızda fayda vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.