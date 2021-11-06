DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hakan Ural’ın durumu ağırlaştı, sevenlerinden dua istedi
Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız bu besinleri tüketin
Elektronik ve otomotiv sektörlerini etkileyen 'çip kıtlığı' ne zaman bitecek?
Restoranlardaki köfteler neden evde hazırlanandan daha lezzetli?
Piyasalarda küresel ralli sürüyor
Sığırkuyruğu öksürüğü kesiyor
Ali Babacan: İktidara geldiğimizde YÖK'ü kapatacağız
Çamaşırlar için evde doğal yumuşatıcı nasıl hazırlanır?
Türk Eczacıları Birliği uyardı: 645 ilaçta sıkıntı yaşanıyor
Türkiye'den savunma sanayi alanında hamle üstüne hamle
Yaşlanma etkilerinden kurtulmak için...
Oyuncu Turgay Baydur Göz Ameliyatı Oldu “Operasyonu Gerçekleştiren Op. Dr. Hülya Bolu Hanım’a Minnettarım”
Rumeli müziğinin usta sesi Ramazan Günay sahnede hayatını kaybetti
Sinovac'tan koronavirüse karşı yeni aşı
Fenerbahçe'nin borcu bir yılda 700 milyon TL arttı

TIMETURK / GENEL / Sığırkuyruğu öksürüğü kesiyor

Sığırkuyruğu öksürüğü kesiyor

Sıracaotugiller familyasından olan sığırkuyruğu bitkisi insan vücuduna oldukça faydalıdır. Hoş kokuya sahip sarı çiçekleri olan bu bitkinin nasıl kullanılacağını ve vücudumuza faydalarını sizler için araştırdık...

55 Dakika Önce
2021-11-06 14:36:02
Sığırkuyruğu öksürüğü kesiyor


Sığırkuyruğu bitkisi sarı renkte çiçeklere ve çok hoş bir kokuya sahiptir. Bu yüzden bal arılarının uğrak noktası olan bu bitki sıracaotugiller familyasındandır. Latince adı vervascum thapsus olan sığırkuyruğu, yün otu olarak da tanınmaktadır. Boyu atmış ila iki yüz cm arasında değişir. İnce tüylerle kaplı dik bir gövdesi vardır. Çok hoş kokulu sarı renkli çiçeklere sahiptir.

Sığırkuyruğu bitkisinin ana vatanı Avrupa'dır. Fakat ülkemizde de yetişmektedir. En çok Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerimizde yetişen bu bitki güneşi oldukça sever ve yaz-sonbahar mevsimleri arasında çiçeklenir. Tarlalarda kendiliğinden yetişir ve bal arılarının oldukça dikkatini çeker.

Sığırkuyruğu bitkisinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Sığırkuyruğu bitkisi kış aylarında sık sık görülen solunum yolu hastalıklarından grip, soğuk algınlığı ve nezlenin kolay bir şekilde atlatılmasına yardımcı olur. Bir türlü geçmeyen öksürüğü geçirir ve doğal bir balgam sökücüdür. Bronşit ve astım hastalıkları üzerinde de olumlu etkiler oluşturur.

Sığırkuyruğu bitkisi kulak ağrılarını azaltır ve ortadan kaldırır. Güneş yanıklarının iyileşmesini sağlar. Ciltteki kesik ve yaralanmaların hızlı bir şekilde iyileşmesinde rol oynar.

Sığırkuyruğu bitkisi çayı doğal bir idrar sökücüdür. Mide üşütmelerine bağlı karın ağrılarını ve mide ağrılarını geçirir. Karaciğer ve dalak sağlığına olumlu katkılarda bulunur. Çıban ve basur probleminin de ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Sığırkuyruğu bitkisi nasıl tüketilmeli?

Sığırkuyruğu bitkisinin faydalarını okuduktan sonra ondan yararlanmak istediniz. Peki onu nasıl tüketeceğiz? Sığırkuyruğu bitkisinden çay, yağ, sabun, merhem, tentür, tütsü ve sirke hazırlanabilir. Ondan birçok farklı şekilde faydalanmanız mümkündür.

Sığırkuyruğu bitkisi çayı nasıl hazırlanır?

Sığırkuyruğu bitkisini güvenilir aktarlardan temin ettikten sonra bir su bardağı kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı kurutulmuş sığırkuyruğu koyun. 10 dakika demledikten sonra süzüp için. Bu çaydan günde iki üç bardak tüketebilirsiniz.

Fakat bu çayı tüketmeden önce doktorunuzdan onay almanızda fayda vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş