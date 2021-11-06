Ali Babacan: İktidara geldiğimizde YÖK'ü kapatacağız

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 'Zannederim bugün YÖK'ün kuruluşunun 40. yıldönümü. Bu son yıldönümlerden biri olacak zira ilk seçimden sonra iktidara geldiğimizde YÖK'ü kapatacağız.' dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Maltepe İlçe Kongresi'nde konuştu.

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öyle ey naraları atmakla bu iş olmuyor. Keskin sirke küpüne zarar. Ne oldu Rusya'dan S-400'leri aldılar mı? 2.5 milyar dolar da ona verdiler mi? Sistemler geldi, yaptırımlar uygulandı. Hemen kapaklarını kapattılar. Bu nasıl dış güvenlik politikası? 1.5 milyar uçaklara para ver alama, 2.5 milyar ver S-400'leri kullanama. Bu ülkenin kaynaklarına yazık değil mi?

Bu uçakların kritik birçok sistemi Türkiye'de üretilecek. Şimdi neyin pazarlığı dönüyor. Madem F35'leri vermiyorsanız bari F16'ları verin. Böyle dış politika mı olur ya. Herhalde bu beceriksizlik değil mi, iş bilmezlik, politikasızlık. Akıl duruyor. Sürekli zarar ediyoruz. Sürekli itibar kaybediyoruz.

Başka nesi yok? Hukuk ve adalet politikası yok hükümetin. Yargının hükümetin güdümüne girdiği bir dönemden geçiyoruz. Hukuk devleti kalmadı. Hak ve özgürlükler büyük bir sorun haline geldi. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmuyor. Kararlarına uyulmasının en önemli destekçisi de Sayın Erdoğan. Alt mahkeme AYM kararına uymuyorum diyor, bu ülkenin cumhurbaşkanı da uymayabilir.

Sayın Bahçeli AYM'yi kapatmaktan bahsediyor. Kusura bakmayın bu sizin haddiniz değil. Bu ülkenin anayasası varsa hep beraber buna uyacağız. Yeni bir anayasa yapılacaksa bunun meşru demokratik yolları var. Hukuka uymamakla, AYM kararına uymamakla siz bu ülkenin ekonomisini düzeltemezsiniz. Hayal hayal.

'BU ÜLKE SİZİN DENEY LABORATUVARINIZ MI?'

Bunlar ekonomiyi mahvetti. Bu ülkenin ekonomisini berbat ettiler. Yazık değil mi ya? Bu ülkenin haysiyetli insanlarına yazık değil mi? Bu hükümetin hiçbir konuda çözümü yok. Ne var? Sayın Erdoğan'ın "Ben ekonomistim" deyip aklına geleni yapması var. Bu ülke sizin deney laboratuvarınız değil ki ya.

'YÖK'Ü KAPATACAĞIZ'

Zannederim bugün YÖK'ün kuruluşunun 40. yıldönümü. Bu son yıldönümlerden biri olacak zira ilk seçimden sonra iktidara geldiğimizde YÖK'ü kapatacağız.

'KHK'LILARIN HAKKINI TESLİM EDECEĞİZ'

Biz artık vatandaşlarımızı yepyeni bir sözleşmeye davet ediyoruz. Biz vatandaşlarımızı tam demokratik, özgür ve zengin bir Türkiye'ye davet ediyoruz. Önce bu tek adam sistemine ve zihniyetine son vereceğiz. Demokratik parlamenter sistemine geçeceğiz, hukuku ayağa kaldıracağız. İktidarın sopasını yargının üzerinden çekeceğiz. Hak ve özgürlüklerden bir adım dahi geri atmayacağız. Gasp edilmiş her türlü hakkı teslim edeceğiz. KHK'lılar dahil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.