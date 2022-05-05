DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Polkadot, Web 3.0'ın en büyük sorunlarından birini çözüyor
İngiltere: Nijerya'dan kaçırılan 23 milyondan fazla dolara el konuldu
Putin İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü
Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı
Rangers - Leipzig maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI İZLE
Eintracht Frankfurt - West Ham United maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Roma - Leicester City maçını canlı izle! EXXEN CANLI
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Asiye Atalay paylaşımı
Zelenskiy: Marshall Planı benzeri bir plana ihtiyaç var
Asiye Atalay kimdir? Asiye Atalay neden öldürüldü? Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun suç makinesi çıktı
Bugün sağlık ocakları açık mı? 6 Mayıs Cuma (yarın) Devlet hastanesi açık mı, kapalı mı? Aile hekimleri 6 Mayıs'ta çalışıyor mu? Randevu alınır mı?
Bakan Soylu: Bu film bir edepsizliktir, bir yalandır
NYT: ABD Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine yardım ediyor
Sosyal Medya Yönetimi Neden Önemli?
Europol: Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Avrupa'nın güvenliği tehlikede

TIMETURK / GENEL / Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaralara zam yapıldı? 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları (Marlbora-Muratti-Lark-Parliament-Chesterfield) ne kadar?

Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaralara zam yapıldı? 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları (Marlbora-Muratti-Lark-Parliament-Chesterfield) ne kadar?

Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaralara zam yapıldı? 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları (Marlbora-Muratti-Lark-Parliament-Chesterfield) ne kadar? Sigaraya zam geldiği iddiaları bir süredir gündemde yer alıyordu. Son gelen açıklamaya göre bazı sigara gruplarına 2 TL gibi zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş sigaraya gelen zammı açıkladı. Sigara kullanan vatandaşlar hangi sigaraya ne kadar zam geldiğini merak edip araştırmaya başladı. İşte güncel sigara fiyatları listesi...

19 Saat Önce
2022-05-05 10:38:58
Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaralara zam yapıldı? 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları (Marlbora-Muratti-Lark-Parliament-Chesterfield) ne kadar?

Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaralara zam yapıldı? 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları (Marlbora-Muratti-Lark-Parliament-Chesterfield) ne kadar? Sigaraya zam geldiği iddiaları bir süredir gündemde yer alıyordu. Son gelen açıklamaya göre bazı sigara gruplarına 2 TL gibi zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş sigaraya gelen zammı açıkladı. Sigara kullanan vatandaşlar hangi sigaraya ne kadar zam geldiğini merak edip araştırmaya başladı. İşte güncel sigara fiyatları listesi...

Döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle son aylarda sigara ve tütün ürünlerine zam yapılmıştı. Sigara tiryakileri sigaray yeni zam geleceği iddiaları üzerine oldukça tedirgindi. Son gelen duyuruya göre bazı sigara markalarına yeni zamlar geldi. Zam haberinin Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından duyurdu.

Sigaraya zam mı geldi?

2022 yılında sigaraya gelen peş peşe zamlardan sonra bir sigara grubuna daha zam yapıldı. Sigaralara Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik bir artış yaşanmıştı. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pm grubu sigara zammı 2 TL zam geçişi olmuştur geçmiş olsun." dedi. Sigaraya gelen zammı Aybaş duyurdu.

Hangi sigaralara zam yapıldı?

2022 yılı Mayıs ayında sigaraya zam yapıldığı duyuruldu.

Sigaraya_zam_mı_geldi

Güncel sigara fiyatları (Marlbora-Muratti-Lark-Parliament-Chesterfield) ne kadar?

PHILIP MORRIS AS.

FİYAT LİSTESİ 05 MAYIS 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR.

MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün 40,00 TL

MARLBORO EDGE 27,00 TL

MARLBORO EDGE Blue / Sky 27,00 TL

MARLBORO TOUCH Blue / Gray / White 28,00 TL

MARLBORO Red / Touch 29,00 TL

PARLIAMENT 29,50 TL

PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 28,50 TL

MURATTI 27,00 TL

MURATTI BLU 26,00 TL

LARK 26,00 TL

CHESTERFIELD 25,50 TL

L&M 25,50 TL

Sigarayı bırakmak için nereden destek alabilirim?

Sigarayı bırakmak için ücretsiz hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurabilir, 115 YEDAM Danışma hattından destek alabilirsiniz. YEDAM Danışma Hattındaki çağrılar, alanda uzman kişiler tarafından cevaplandırılmaktadır. Bağımlılık ve bırakma süreci hakkında aklınıza takılan soruları sorabilir, süreçle ilgili uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Sabah 09.00 ile gece 00.00 arasında hizmet veren danışma hattımız; bağımlı kişilere, ailelerine ve bağımlılık hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese destek vermektedir.

Güncel sigara fiyat listesi 2022 | Sigaraya zam mı geldi? Sigara ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, L&M fiyatları 2022
İLİŞKİLİ HABERGüncel sigara fiyat listesi 2022 | Sigaraya zam mı geldi? Sigara ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, L&M fiyatları 2022
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş