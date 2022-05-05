Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaralara zam yapıldı? 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları (Marlbora-Muratti-Lark-Parliament-Chesterfield) ne kadar? Sigaraya zam geldiği iddiaları bir süredir gündemde yer alıyordu. Son gelen açıklamaya göre bazı sigara gruplarına 2 TL gibi zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş sigaraya gelen zammı açıkladı. Sigara kullanan vatandaşlar hangi sigaraya ne kadar zam geldiğini merak edip araştırmaya başladı. İşte güncel sigara fiyatları listesi...

Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaralara zam yapıldı? 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları (Marlbora-Muratti-Lark-Parliament-Chesterfield) ne kadar? Sigaraya zam geldiği iddiaları bir süredir gündemde yer alıyordu. Son gelen açıklamaya göre bazı sigara gruplarına 2 TL gibi zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş sigaraya gelen zammı açıkladı. Sigara kullanan vatandaşlar hangi sigaraya ne kadar zam geldiğini merak edip araştırmaya başladı. İşte güncel sigara fiyatları listesi...

Döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle son aylarda sigara ve tütün ürünlerine zam yapılmıştı. Sigara tiryakileri sigaray yeni zam geleceği iddiaları üzerine oldukça tedirgindi. Son gelen duyuruya göre bazı sigara markalarına yeni zamlar geldi. Zam haberinin Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından duyurdu.

Sigaraya zam mı geldi?

2022 yılında sigaraya gelen peş peşe zamlardan sonra bir sigara grubuna daha zam yapıldı. Sigaralara Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik bir artış yaşanmıştı. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pm grubu sigara zammı 2 TL zam geçişi olmuştur geçmiş olsun." dedi. Sigaraya gelen zammı Aybaş duyurdu.

Hangi sigaralara zam yapıldı?

2022 yılı Mayıs ayında sigaraya zam yapıldığı duyuruldu.

Güncel sigara fiyatları (Marlbora-Muratti-Lark-Parliament-Chesterfield) ne kadar?

PHILIP MORRIS AS.

FİYAT LİSTESİ 05 MAYIS 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR.

MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün 40,00 TL

MARLBORO EDGE 27,00 TL

MARLBORO EDGE Blue / Sky 27,00 TL

MARLBORO TOUCH Blue / Gray / White 28,00 TL

MARLBORO Red / Touch 29,00 TL

PARLIAMENT 29,50 TL



PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 28,50 TL

MURATTI 27,00 TL

MURATTI BLU 26,00 TL

LARK 26,00 TL

CHESTERFIELD 25,50 TL

L&M 25,50 TL

Sigarayı bırakmak için nereden destek alabilirim?

Sigarayı bırakmak için ücretsiz hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurabilir, 115 YEDAM Danışma hattından destek alabilirsiniz. YEDAM Danışma Hattındaki çağrılar, alanda uzman kişiler tarafından cevaplandırılmaktadır. Bağımlılık ve bırakma süreci hakkında aklınıza takılan soruları sorabilir, süreçle ilgili uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Sabah 09.00 ile gece 00.00 arasında hizmet veren danışma hattımız; bağımlı kişilere, ailelerine ve bağımlılık hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese destek vermektedir.