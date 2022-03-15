Güncel sigara fiyat listesi 2022 | Sigaraya zam mı geldi? Sigara ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, L&M fiyatları 2022
Güncel sigara fiyat listesi 2022 | Sigaraya zam mı geldi? Sigara ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, L&M fiyatları 2022 kaç TL oldu? Sigara ve tütün ürünleri şirketi Philip Morris Türkiye'de satışta olan sigaralarına zam yaptığını açıkladı. Sigara içicileri sigaraya ne kadar zam geldiğini merak edip araştırmaya başladı. Yeni zamla birlikte 23 TL olan bir paket sigara 25 TL'ye çıktı. İşte güncel zamlı fiyatlar...
2022-03-15 09:04:00
Güncel sigara fiyat listesi 2022 | Sigaraya zam mı geldi? Sigara ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, L&M fiyatları 2022 kaç TL oldu? Sigara ve tütün ürünleri şirketi Philip Morris Türkiye'de satışta olan sigaralarına zam yaptığını açıkladı. Sigara içicileri sigaraya ne kadar zam geldiğini merak edip araştırmaya başladı. Yeni zamla birlikte 23 TL olan bir paket sigara 25 TL'ye çıktı. İşte güncel zamlı fiyatlar...
Döviz kurtlarında geçtiğimiz aydan bu yana hafif yukarı yönlü bir hereket vardı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile gerginleşen jeopolitik ortam nedniyle döviz kurlarında yaşanan artış sonrası akaryakıt fiyatlarına da zam gelmişti. Sigara tiryakileri tütün ürünlerine de zam geleceği ednişesi vardı. Beklenen açıklama geldi.
Sigaraya zam mı geldi?
Philip Morris grubundaki Türkiye'de satışı yapılan sigara markalarına zam geldiği açıklandı. Zam oranının 2 pakette 2 TL arasında olduğu ifade ediliyor.
Sigara ne kadar oldu?
Marlboro Roll 50 (Sarmalık tütün): 25,00 TL'ye çıktı
Marlboro Edge: 25,00 TL'ye çıktı
Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL'ye çıktı
Marlboro Touch Blue/Gray/White: 26,00 TL'ye çıktı
Marlboro Red/Touch: 27,00 TL'ye çıktı
Parliament: 27,50 TL'ye çıktı
Parliament Midnight Blue: 26,50 TL'ye çıktı
Murattı: 25,00 TL'ye çıktı
Murattı Blu: 24,00 TL'ye çıktı
Lark: 24,00 TL'ye çıktı
Chesterfield: 23,50 TL'ye çıktı
L&M: 23,50 TL'ye çıktı
Sigara fiyatları listesi 2022
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