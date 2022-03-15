Güncel sigara fiyat listesi 2022 | Sigaraya zam mı geldi? Sigara ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, L&M fiyatları 2022 kaç TL oldu? Sigara ve tütün ürünleri şirketi Philip Morris Türkiye'de satışta olan sigaralarına zam yaptığını açıkladı. Sigara içicileri sigaraya ne kadar zam geldiğini merak edip araştırmaya başladı. Yeni zamla birlikte 23 TL olan bir paket sigara 25 TL'ye çıktı. İşte güncel zamlı fiyatlar...

Güncel sigara fiyat listesi 2022 | Sigaraya zam mı geldi? Sigara ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, L&M fiyatları 2022 kaç TL oldu? Sigara ve tütün ürünleri şirketi Philip Morris Türkiye'de satışta olan sigaralarına zam yaptığını açıkladı. Sigara içicileri sigaraya ne kadar zam geldiğini merak edip araştırmaya başladı. Yeni zamla birlikte 23 TL olan bir paket sigara 25 TL'ye çıktı. İşte güncel zamlı fiyatlar...

Döviz kurtlarında geçtiğimiz aydan bu yana hafif yukarı yönlü bir hereket vardı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile gerginleşen jeopolitik ortam nedniyle döviz kurlarında yaşanan artış sonrası akaryakıt fiyatlarına da zam gelmişti. Sigara tiryakileri tütün ürünlerine de zam geleceği ednişesi vardı. Beklenen açıklama geldi.

Sigaraya zam mı geldi?

Philip Morris grubundaki Türkiye'de satışı yapılan sigara markalarına zam geldiği açıklandı. Zam oranının 2 pakette 2 TL arasında olduğu ifade ediliyor.

Sigara ne kadar oldu?

Marlboro Roll 50 (Sarmalık tütün): 25,00 TL'ye çıktı

Marlboro Edge: 25,00 TL'ye çıktı

Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL'ye çıktı

Marlboro Touch Blue/Gray/White: 26,00 TL'ye çıktı

Marlboro Red/Touch: 27,00 TL'ye çıktı

Parliament: 27,50 TL'ye çıktı

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL'ye çıktı

Murattı: 25,00 TL'ye çıktı

Murattı Blu: 24,00 TL'ye çıktı

Lark: 24,00 TL'ye çıktı

Chesterfield: 23,50 TL'ye çıktı

L&M: 23,50 TL'ye çıktı

Sigara fiyatları listesi 2022

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