Sıcak suyun içerisine ekşi krema koyun ve...

Tükettiğimiz yiyeceklerin kaliteli ve taze olması sağlığımız için de damak tadımız için de çok önemli. Bunu anlamanın yollarını bilerek daha kaliteli ve taze ürünler satın alabilirsiniz.

Bir besinin kaliteli veya taze olduğu nasıl anlaşılır?

Peynir - Satın aldığınız peynirin kaliteli olup olmadığını anlamak için ondan bir parça kesin ve bu parçayı bir süre oda sıcaklığında bekletin. Eğer peynir kaliteliyse yumuşayacaktır. Fakat kuruyup sertleşirse pek de kaliteli olduğunu söyleyemeyiz.

Dondurulmuş gıdalar - Dondurulmuş gıda satın alırken paketin içerisinde çözülmemiş kar ya da buz parçaları varsa almayın. Bu dondurulmuş ürünün uygun koşullarda saklanmadığının, soğuk zincirinin bozulduğunun işaretidir.

Yeşillikler - Elinize bir tutam dere otu, maydanoz veya roka alın. Eğer yeşilliklerin yaprakları kenarlara doğru sarkıyorsa tazeliğini yitirmeye başlamıştır. Aynı zamanda renginin koyu olması ve saplarının çok uzun olması nitrat içerdiğini gösterir. Taze yeşilliklerin renkleri her zaman doğal bir yeşildir.

Bal - Satın aldığınız balın hakiki olup olmadığını anlamak için bir kaşık balı bir yüzeye dökün. Sahte bal damlalar şeklinde dökülür ve hızlı bir şekilde yüzeye yayılır. Kaliteli ve gerçek bir bal ise kalın bir şekilde kütle olarak akar ve katlanarak yüzeyi kaplar. Ayrıca baldan karamel tadı geliyorsa bu balın önceden ısıtıldığının bir işaretidir. Eğer bal olması gerekenden daha şekerli bir tattaysa bu da onun rafine şeker kapsadığını işaret eder.

Ekşi krema - Bir kaşık dolusu ekşi kremayı bir bardak sıcak suyun içerisine koyun. Eğer krema yağ içeriyorsa ve düşük bir kaliteye sahipse suyun içerisine girdiğinde pul pul olacaktır. Gerçek ekşi krema ise homojen kalın bir sıvı olarak kalacaktır.

Kırmızı et - Et seçerken parmağınızla hafifçe bastırın. Eğer et tazeyse parmak iziniz kısa bir süre içerisinde kaybolacaktır. Kağıt havluyla kuruladığınızda et çok fazla ıslaklık ve kan bırakmıyorsa bu da onun taze olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.