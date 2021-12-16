DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Almanya'da Hanau terör saldırısına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı
Sözleşmeli astsubay alımı | Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli sahil güvenlik alım başvuruları ne zaman?
KKTC'de seçim sürecinde Kovid-19 önlemleri devrede olacak
İngiltere'de salgınının başlangıcından bu yana 'en yüksek vaka sayısı' kaydedildi
Damga vergisi nedir? Gelir vergisi nedir? Net asgari ücret nasıl hesaplanır?
Doğal ürünler kullanarak saçları boyamak mümkün!
Tereyağı mı yoksa zeytinyağı mı?
Çam kozalağıyla nasıl yoğurt mayalanır?
Bosna Savaşı'nda savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı
Sıcak suyun içerisine ekşi krema koyun ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
Kıyafetinizi sütün içerisinde bekletirseniz...
Canım Annem TV8’de başlıyor
Nohut mayası nasıl hazırlanır?
AB ülkeleri Kovid-19 ilaçlarını ortaklaşa almayı planlıyor

TIMETURK / DÜNYA / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

2 Saat Önce
2021-12-16 18:31:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG'un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı. Videokonferansta, Türkiye'nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkat çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş