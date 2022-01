Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu açıklaması nedir? Sezen Aksu Hz.Adem ve Hz. Havva şarkısı açıklaması nedir? Sezen Aksu yayınladığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısında 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...' sözleri nedeniyle her kesimin tepkisine neden olmuştu. Dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda da bulunulan Sezen Aksu sessizliğini bozdu. Sezen Aksu 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısının sözlerini ve anlamını basın açıklaması ile duyurdu.

Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu son şarkısında dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla binlerce kişinin tepkisine neden olmuştu. Sezen Aksu uzun süren sessizliğini bozdu ve şarkı sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Peki Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu açıklaması nedir? Sezen Aksu Hz.Adem ve Hz. Havva şarkısı açıklaması nedir? Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri ile gündeme oturmuştu. İşte Sezen Aksu'nun açıklaması...

Sezen Aksu günler süren sessizliğini bozdu. "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri nedeniyle Sezen Aksu bir basın açıklaması yaptı. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aksu'ya sert eleştiri gelmişti. Sezen Aksu açıklamasında özür dilemek yerine meydan okumayı tercih etti. Aksu, 2010 yılında yazdığı "Hop Dedik" ve yeni yazdığı "Avcı" isimli şarkıların sözlerini paylaştı.

Sezen Aksu ne dedi?

Sezen Aksu açıklamasında şunları söyledi: Merhaba, Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.

Sezen Aksu Hz.Adem ve Hz. Havva şarkısı açıklaması nedir?

Sezen Aksu açıkalamasında "özür" dilemedi, yanlış anlaşıldıüğını da ifade etmedi. Aksu şarkı yazmaya devam edeceğini belirtti. Aksu açıklamasına şöyle devam etti: Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz. Mesela 2010'da şu şarkıyı yazmışım:

HOP DEDİK ŞARKI SÖZLERİ

O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?

Harcanan hayatlar bunlar

Vermişler ateşe yedi düveli

Hababam kaynıyo' kazanlar

Hadi buyurun, biz gönüllüyüz

İple çekiyoruz vaktimizi

Kim en günahsızsa gelsin

Gelsin ilk o vursun bizi

Dizilmişler bi' de dizi dizi

Hiçbirinde yok tek bi' yara izi

Ateşe de yürürüz evelallah

Aşk yaksın yakacaksa bizi

Hadi siz düşünün, top bizde

Mangal gibi yürek çok bizde

Alevere dalavere yok bizde

"Yok" dedik, "Yok" dedik

Kırılıp dökülüyoruz lakin

Direniyoruz sakin sakin

E siz de dilinize biraz hâkim

"Hop" dedik, "Hop" dedik

Ya seyirci ya yanansın

Ortası yok, sınanansın

Ya emniyet şeridinde

Ya uçurtmaya uyansın

Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

AVCI ŞARKI SÖZLERİ

Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamupoyunun gündemine olan Sezen Aksu ile ilgili de açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."

217 sanatçıdan Sezen Aksu'ya destek

Aksu'nun “Avcı” şiiriyle yaşadığı saldırılara yanıt vermesinin ardından aralarında Latife Tekin, Nur Sürer, Elif Şafak, Ece Temelkuran, Birhan Keskin ve Sema Kaygusuz gibi yazar, gazeteci, akademisyen, müzisyen ve şairlerin olduğu 217 sanatçı imza metni yayınladı.

Sezen Aksu asla yalnız yürümeyecek ve bizler bir kişi dahi eksilmeyeceğiz!

İmzacılar:

"Adnan Gerger, Ahmet Murat Aytaç, Ahmet Telli, Akın Yanardağ, Akif Kurtuluş, Ali Seçkiner Alıcı, Aliye Özlü, Altay Öktem, Anıl Mert Özsoy, Arife Kalender, Aslı Biçen, Aslı Solakoğlu, Aslı Tohumcu, Aslı Uluşahin, Atiye Kalkan, Aydan Yalçın, Ayla Turan Tan, Ayşe Çavdar, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Şahin, Bade Osma Erbayav, Baran Güzel, Baran Sever, Barış Atay, Barış İnce, Başak Hanbay, Batuhan Dedde, Begüm Kovulmaz, Belgin Bıyıkoğlu, Belma Fırat, Betül Yılmaz, Bilgehan Uçak, Bircan Değirmenci, Birgül Oğuz, Birhan Keskin, Birol Tezcan, Buket Uzuner, Burcu Ünlü, Burhan Şeşen, Bülent Tekin, Büşra Sanay, C. Hakkı Zariç, Cafer Solgun, Can Uçar, Cem Erciyes, Cem Vazo, Cenk Kolçak, Cihan Ülsen, Çağlayan Çevik, Çağrı Sinci, Çayan Okuduci, Çetin Ali Nergis, Çetin Ali Nergis, Deniz Durukan, Deniz Ulkat, Derya Ulkat, Devrim Dirlikyapan, Devrim Horlu, Derviş Yıldız, Dilruba Nuray Erenler, Diyar Atak, Duygu Akın, Duygu Kankaytsın, Dündar Hızal, Ece Temelkuran, Elif Şafak, Emirali Türkmen, Emrah Polat, Emrullah Alp, Engin Turgut, Eray Sargın, Erdal Güney, Erbil Doğan, Ercan Mehmet Erdem, Erdoğan Emir, Eren Aysan, Erkan Karakiraz, Esat Şenyuva, Esin Özbek, Eylem Te, Ezgi Polat, Fadıl Öztürk, Fahri Özdemir, Fatih Tan, Fatma Aras, Fatoş Avcısoyu Ruso, Ferhat Tunç, Figen Şakacı, Gaye Boralıoğlu, Giray Kemer, Gonca Özmen, Gökhan Bakar, Gönül Kıvılcım, Grup Adalılar, Gül Kaçar, Gülşen İşeri, Haden Öz, Hakan Güngör, Haluk Tolga İlhan, Hasan Öztoprak, Hatice Meryem, Haydar Ali Albayrak, Haydar Ergülen, Hayko Cepkin, Hıdır Işık, Hilal Karahan, Hüsamettin Küçük, Hüseyin Akcan, Hüseyin Bul, Hüseyin Gökçe, Hüseyin Turan, Ilgın Sönmez, İlhan Çıtak, Kazım Gündoğan, Kemal B. Cemgil, Kemal Varol, Kerem Görkem, Latife Tekin, Levent Kaçar, Levent Karataş, M.K. Perker, Mahir Karayazı, Mahir Ünsal Eriş, Mahmut Çınar, Mazlum Çetinkaya, Mazlum Mengüç, Mehmet Aras, Mehmet Kılıç, Mehmet Özer, Mehmet Said Aydın, Merve Göntem, Mesut Varlık, Metin Atik, Metin Solmaz, Metin Yetkin, Muammer Ketencoğlu, Murat Gür, Murat Meriç, Murat Özyaşar, Murat Uyurkulak, Mustafa Ergin Kılıç, Mustafa Yelkenli, Muzaffer Gezer, Müge Koçak, Nadir Göktürk, Nalan Çelik, Nalan Kuruçim, Namık Kuyumcu, Narin Yükler, Nesimi Aday, Nil Sakman, Nilay Özer, Nimet Mızraklı, Niyazi Koyuncu, Nur Saka, Nur Sürer, Nurani Ersoy, Nurhan Suerdem, Oğulcan Kütük, Okan Çil, Onur Bütün, Orhan Alkaya, Ömer Ferhat Özmen, Öykü Tekten, Özlem Akcan, Özlem Armen, Pelin Buzluk, Pınar Aydınlar, Pınar Doğu, Rıza Kıraç, Rıza Reçber, Sedef Erken, Salih Zeki, Sema Kaygusuz, Semih Çelenk, Senem Gezeroğlu, Sercan Meriç, Serhad Raşa, Serpil Gürbüz, Sevengül Sönmez, Sevim Erdoğan, Sevin Okyay, Sırma Mirzaoğlu, Sıtar Sertaç Şanlı, Sibel Oral, Sina Akyol, Sinem Sal, Sonat Yurtçu, Suzan Samancı, Şahin Altuner, Şükrü Erbaş, Tacim Çiçek, Taçlı Yazıcıoğlu, Tekgül Arı, Tozan Alkan, Tuba Torun, Tuğçe Tekhanlı, Tuğrul Keskin, Tunca Çaylant, Tuncay Birkan, Turan Parlak, Umay Umay, Umut Altınçağ, Utkucan Akyol, Ünal Ersözlü, Vecdi Erbay, Volkan Yosunlu, Yılmaz Şener, Yücel Tunca, Yücelay Sal, Zafer Türker, Zehra Cunillera, Zehra Çelenk, Zerrin Saral, Zeynep Aliye, Zeynep Altıok, Zeynep Ezmen"