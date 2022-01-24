İsrailli gazeteci Levy: Anahtar Başkan Erdoğan'ın elinde

Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendiren İsrail'in önde gelen isimlerinden Haaretz yazarı Gidon Levy, 'Şu anda anahtar Başkan Erdoğan'ın elinde. O yolu açarsa eminim İsrail bunu izleyecektir' dedi. Levy, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin İsrail'in işgalci politikası yüzünden gelişmediğini ifade etti.

Türkiye-İsrail ilişkilerindeki yeni adımlar, İsrail basınında da geniş yankı uyandırıyor. Tel Aviv'in önde gelen isimlerinden gazeteci Gideon Levy, iki ülke arasındaki ilişkileri Ülke TV'ye değerlendirdi.

"İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

İsrailli gazeteci İsrail'in işgalci politikasına karşı ABD ve Avrupa ülkelerinin sessiz kalmasıyla ilgili değerlendirmede bulunurken, "İsrail'in yakın zamanda Filistinlilere yönelik politikasını değiştireceğini düşünmüyorum. İsrail, işgali sona erdirmekten çok uzakta. Bu konuda AB ve ABD çözüm için hiçbir şey yapmazken, Türkiye bu konuda çözüm için daha fazlasını yapabilir" diye konuştu.

Levy, iki ülke arasındaki sorunları aşacak liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getirirken "Şu anda anahtar Başkan Erdoğan'ın elinde. O yolu açarsa eminim İsrail bunu izleyecektir. Çünkü İsrail'in Türkiye'ye modern Türkiye'nin de İsrail'e ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Levy, Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyetine dikkat çekerken "Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi Filistin konularında yaptıkları nedeniyle takdir ediyorum. Gazze için yaptıkları nedeniyle takdir ediyorum. İsrail'in işgali ve Filistin halkına yaptıkları yüzünden ilişkilerin gelişmesine engel olduğunu biliyorum." dedi.

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