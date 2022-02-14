Sevgililer Günü mesajları 2022 | Kısa, anlamlı, romantik sevgililer günü sözleri ve notları nelerdir? 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle şu sıralar pek çok kişi internette kısa, anlamlı Sevgililer günü sözleri mesajı araştırmasına başladı. Sevdiği kişiye hoş bir mesaj göndermek isteyen ve aldığı hediyenin üzerine güzel bir not yazmak isteyenler 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı arıyor. İşte 2022 yılında güncel, anlamlı, kısa sevgililer günü notları...

Sevgililer Günü mesajları 2022 | Kısa, anlamlı, romantik sevgililer günü sözleri ve notları nelerdir? 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle şu sıralar pek çok kişi internette kısa, anlamlı Sevgililer günü sözleri mesajı araştırmasına başladı. Sevdiği kişiye hoş bir mesaj göndermek isteyen ve aldığı hediyenin üzerine güzel bir not yazmak isteyenler 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı arıyor. İşte 2022 yılında güncel, anlamlı, kısa sevgililer günü notları...

Sevgililer günü her sene 14 Şubat'ta tüm dünya ile birlikte ülkemizde de kutlanıyor. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır. Bu günde pek çok kişi sevgilisine anlamlı ve kısa mesajlar gönderiyor. Peki 2022'de sevgililer günü mesajları hangileri...

Sevgililer Günü mesajları 2022

Seni sevmeme izin verdiğin ve karşılığında beni sevdiğin için teşekkür ederim. Benim olduğun için çok şanslıyım. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

Seni sevmek, hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden biri ... Seni seviyorum ve seni asla bırakmak istemiyorum. Benim için hayatın olmazsa olmazı sensin. Aşkım, her Sevgililer Günü'nde birlikte olmak dileğiyle…

Senin gibi hoş bir kadına/adama, yılın her günü ne kadar muhteşem olduğu anlatılmalı. Ama bugün özellikle aşkına destan yazmak istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

Her sabah uyandığımda kendime, “Böyle birini hak etmek için ne yaptım?” diye soruyorum. Meleğim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Seni ne kadar sevdiğimi hiçbir kelime ifade edemez. Bu yüzden seni her zaman yanımda istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun sevgili karım/kocam.

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun! Kaynak: Çiçeksepeti

Kısa, anlamlı, romantik, sevgililer günü sözleri ve notları

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var.. Sevgililer Günü'müz kutlu olsun

Sevginin olduğu yerde güneş batmazmış. Güneşimiz hiç batmasın. Sevgililer Günümüz

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

Seni çok seviyorum karıcığım. Bugün hala böylesine aşık bir erkek olmamın sebebi sensin. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Aşkım, benim için ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Seni asla tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sevgililer Günümüz kutlu olsun karıcığım!

Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim! Seni çok seviyorum ve her zaman seninle olacağımı bilmeni istiyorum.

Yedi ayrı iklimden yedi çeşit arı getirseler yedi çeşit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz… İyi ki varsın!

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Bazıları hayat arkadaşlarını yeniden seçme şansı olsa, farklı seçimler yapacaklarını söylüyor. Benim cevabım ise, seni tekrar seçmek olur. Sevgililer günün kutlu olsun hayatım!

Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım! Seni ilk tanıdığım günden beri benim için özel oldun ve şimdi de karımsın. Seni çok seviyorum.

Bir damla gözyaşı olup, göz bebeklerinde dolup, yanaklarından süzülüp, dudaklarında ölmek isterdim. Sevgililer Günü'müz kutlu olsun

Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Sevgililer Günü kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

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