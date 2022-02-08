Sevgililer Gününde bir gül ne kadar? Kırmızı gül fiyatı kaç TL? 14 Şubat Sevgililer Gününe az bir süre kala vatandaşlar bu sene de sevdiklerine gül almayı tercih edecek. Artan hayat pahalılığı gül fiyatlarını da etkilemiş görünüyor. Bir adet gülün fiyatının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 30-35 TL arasında satılması bekleniyor.

Sevgililer Gününde bir gül ne kadar? Kırmızı gül fiyatı kaç TL? 14 Şubat Sevgililer Gününe az bir süre kala vatandaşlar bu sene de sevdiklerine gül almayı tercih edecek. Artan hayat pahalılığı gül fiyatlarını da etkilemiş görünüyor. Bir adet gülün fiyatının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 30-35 TL arasında satılması bekleniyor.

Sevgililer Gününde bir gül ne kadar?

Gül üreticileri ve satıcıları her sene olduğu gibi bu sene de hazırlıklarıı tamamladı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tüm çiçekçiler tam mesai yapacak. Onlne satış noktaları da kuryelerine tam mesai yaptıracak. Bu sene de hediye olarak güle rabet oldukça fazla. Gülün satış adedinin normal günlerde 15-20 TL arasında satıldığı Sevgililer Günü'nde ise 30-35 TL'den satılacağı açılandı.

Kırmızı gül fiyatı kaç TL?

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Antalya'dan Avrupa, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlere 7 milyon dolar değerinde 70 milyon dal kesme çiçek gönderildi. İhracattaki hareketlilik iç piyasada da bugünlerde yaşanmaya başlandı. İç piyasada ağırlıklı olarak kırmızı güller tercih ediliyor. Bir dal gül bugünlerde 5 liraya seradan çıkarken, çiçekçide fiyatı 15 lirayı buluyor.

2022 Sevgililer Gününde kırmızı gül adedi kaç para?

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter “Güllerin yüzde 70'i yurt dışından geliyor. Çiçek üreticisine destek verilirse biz tamamını kendimiz üreterek dışa bağımlılığın önüne geçmek istiyoruz. İthal gül zaman zaman sektöre olumsuz yansıyor. Tüketim ömrü var. Tüketilmezse atılacak. Yerli üreticinin ithal güllerle rekabet etme gibi bir şansı yok" dedi. Yeter, bir dal gülün fiyatının 7-8 lira olmasını hedeflediklerini belirterek, 20 adet gülle oluşturulan bir demet gülün en az 100 lira olması gerektiğini sözlerine ekledi. .