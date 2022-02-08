Sevgililer Günü kutlamak günah mı haram mı? 14 Şubat'ı kutlamak caiz mi? Tüm dünyada milyonlarca kişi 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nü kutluyor. Sevdiği kişiye hediye ve çiçek almak isteyen bazı vatandaşlar ise bunun dinen caiz olup olmadığını araştırıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü bir eski Roma kültürüne dayanır. Bu kültürün temelinde ise Aziz Valentin adıyla bilinen papaz vardır. İslam alimlerine göre ise Sevgililer Günü'nü kutlamak caiz değildir.

Sevgililer Günü kutlamak günah mı haram mı? 14 Şubat'ı kutlamak caiz mi? Tüm dünyada milyonlarca kişi 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nü kutluyor. Sevdiği kişiye hediye ve çiçek almak isteyen bazı vatandaşlar ise bunun dinen caiz olup olmadığını araştırıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü bir eski Roma kültürüne dayanır. Bu kültürün temelinde ise Aziz Valentin adıyla bilinen papaz vardır. İslam alimlerine göre ise Sevgililer Günü'nü kutlamak caiz değildir.

Her yılın 14 Şubat günü tüm dünyada Sevgilier Günü olarak kutlanır. Ülkemizde de milyonlarca kişi Sevgililer Günü'nü kutlamaktadır. Sevgililer Günü'nde milyonlarca çiçeğin satıldığı Sevgililer Günün'nde indirim kampanyaları da yapılıyor. Ülkemizde 14 Şubat'ı kutlamak isteyenler de bunun caiz olup olmadığını merak ediyor. Sevgililer Günü kutlamak günah mı haram mı? 14 Şubat'ı kutlamak caiz mi? sorusu 14 Şubat'a az bir süre kala binlerce kişi tarafından soruluyor.

Sevgililer Günü kutlamak günah mı haram mı?

Bilindiği üzere Sevgililer Günü eski bir Roma bayramıdır. Hristiyanlıktan önce var olan bu Roma bayramı Hristiyanlıkla birlikte Aziz Valentin adındaki papaz ile bağlantılıdır. Romalılar Hristiyan oluncaya kadar Sevgililer Günü'nü kutlamışlardır. Hristiyanlık döneminde ise dini bir kalıba giren Sevgililer günü tekrar kutlanmaya başlandı. Hristiyan bağlantılı olması nedeniyle İslam alimleri Sevgililer Günü kutlamalarının caiz olmadığı görüşünde.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak caiz mi?

Hristiyan kökenleri olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamanın caiz olmadığı İslam alimleri tarafından açıklanmıştır. Peygamberimiz bu hususla ilgili şu cümleyi sarf etmiştir: “Kim bir millete (kavme) benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.”

Sevgililer Günü nedir?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır. .