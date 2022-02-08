Sevgililer Gününde çiçek almak günah mı? 14 Şubat'ta hediye almak haram mı, caiz mi? Sevgililer Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş kitlelerce kutlanıyor. 14 Şubat Sevgililer Gününde sevdiği kişiye çiçek ve hediye almayı düşünenler bunun İslam dinine uygun olup olmadığını araştırıyor. İslam alimlerine göre Hristiyan kültüründen gün ve bayramları kutlamak caiz değildir.

Sevgililer Gününde çiçek almak günah mı? 14 Şubat'ta hediye almak haram mı, caiz mi? Sevgililer Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş kitlelerce kutlanıyor. 14 Şubat Sevgililer Gününde sevdiği kişiye çiçek ve hediye almayı düşünenler bunun İslam dinine uygun olup olmadığını araştırıyor. İslam alimlerine göre Hristiyan kültüründen gün ve bayramları kutlamak caiz değildir.

Her sene 14 Şubat günü tüm dünyada Sevgililer günü olarak kutanıyor. Sevgilier Günü'nün eski Roma kültürüne dayandığı biliniyor. Hristiyanlık sonraso dönemde ise Sevgililer Gününün Aziz Valentin adındaki bir papaz adına kutlandığı biliniyor. Dünya üzerinde milyonlarca kişinin 14 Şubat günü sevdiği insanlara hediyeler ve çiçekler alarak kutladığı Sevgililer Gününün caiz olup olmadığı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Sevgililer Gününde çiçek almak günah mı? 14 Şubat'ta hediye almak haram mı, caiz mi? Sevgililer Günü kutlamak haram mı?

Sevgililer Gününde çiçek almak günah mı?

Sevgililer Gününde sevdiği kişiye çiçek almanın günah olup olmadığı son zamanlarda internette sıkça araştırılıyor. Bilindiği üzere Sevgililer Günü eski bir Roma bayramıdır. Hristiyanlıktan önce var olan bu Roma bayramı Hristiyanlıkla birlikte Aziz Valentin adındaki papaz ile bağlantılıdır. Romalılar Hristiyan oluncaya kadar Sevgililer Günü'nü kutlamışlardır. Hristiyanlık döneminde ise dini bir kalıba giren Sevgililer günü tekrar kutlanmaya başlandı. Hristiyan bağlantılı olması nedeniyle İslam alimleri Sevgililer Günü kutlamalarının caiz olmadığı görüşünde.

4 Şubat'ta hediye almak haram mı, caiz mi?

Hristiyan kökenleri olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamanın caiz olmadığı İslam alimleri tarafından açıklanmıştır. Peygamberimiz bu hususla ilgili şu cümleyi sarf etmiştir: “Kim bir millete (kavme) benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.”

Sevgililer Günü nedir?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.