Sertan Kutay kimdir, aslen nerelidir?

9 Nisan 1995 yılında İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya gelen genç Müzisyen ve Oyuncu Sertan Kutay, şimdi ise edebiyat, kültür sanat alanında ismini ve kalemini duyurmaya hazırlanıyor.

Aslen Kastamonu Cideli olduğu bilinen sanatçının, bir erkek kardeşi olduğu biliniyor.

Geçmişinde müzisyenlik ve oyunculuk kariyeri bulunan Sertan Kutay, şimdilerde ise bir kitap yazdığının müjdesini verdi.

İsmini daha çok Hayat isimli şarkısından tanıdığımız Sertan Kutay, 2019 yılında Catch Your Rhythm müzik albümü ile çıkış yapmış ve 2020 yılında "Stroll", "Trance", "Hayat" isimli albümleri ve şarkıları ile dinleyicilerine kendini tanıtmıştı.

Sertan Kutay bugüne kadar Recep İvedik, Kardeş Payı, Geniş Aile gibi sinema filmlerinde rol almış ve daha sonrasında kendi kısa filmi olan ‘Yine Yeniden'in senaristliğini ve yapımcılığını üstlenmiştir.

Sertan Kutay, küçük yaşlarda müziğe, kitaplara olan hevesi ve yazarlığa olan hayali nedeni ile sevdiği, ilgi duyduğu edebiyat hayatına da adımını attı.