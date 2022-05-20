''Berat Albayrak siyasete geri dönüyor'' iddiası

Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa eden Berat Albayrak'ın, Trabzon'dan siyasete döneceği öne sürüldü.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzon'dan siyasete döneceği iddia edildi.

"TRABZON'DAN ADAY OLACAK"

61saat.com'da yer alan kulis haberine göre, AK Partili isimler eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzon'dan milletvekili olmak için çalışmalara başladığını söyledi. Öte yandan haberde, "Ancak, mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekilliğinin öyle pek de güçlü bir konumu olmadığından hareketle Berat Albayrak'ın milletvekili olarak siyasete dönmeyeceğini tahmin edenler de var." ifadeleri kullanıldı.

İşte, dikkat çeken haberde yer alan o ifadeler:

"Şu sıralar Trabzon siyasi kulislerinde sıkça şu konuşuluyor…

Berat Albayrak yeniden siyasete dönecek. Hatta, Trabzon'dan aday olacak.

AK Partili dostların, eski siyasetçilerin ve gazetecilerin olduğu her ortamda bu konuşuluyor.

Albayrak'ın siyasete dönmesi hemen hemen kesin deniyor.

Ancak, mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekilliğinin öyle pek de güçlü bir konumu olmadığından hareketle Berat Albayrak'ın milletvekili olarak siyasete dönmeyeceğini tahmin edenler de var.

Yani, kısaca şehir şu sıralar Berat Albayrak'ın ‘Trabzon'dan milletvekili adayı olur mu olmaz mı?' bunu yoğunluklu bir şekilde tartışıyor.

Çeşitli alternatifli gerekçelerle bu tartışma şehrin gündemine oturmuş durumda."