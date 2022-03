Senem Kuyucuoğlu kim? Senem Kuyucuoğlu'nun sevgilisi kimdir? Eski mankenlerden Senem Kuyucuoğlu katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile uzun süre gündemde yer aldı. Cinsiyet değiştirme iddiaları sonrası Senem Kuyucuoğlu'ndan sosyal medyadan yanıt geldi. Senem Kuyucuoğlu açıklamasında 'Maskülen bir tarzım var diye hemen damgalıyorsunuz ayıp benim de bir ailem var kimsenin dengemizle oynamaya hakkı yok.' diyerek cinsiyet değiştirme iddialarına sert tepki verdi.

Son zamanların oldukça popüler ismi Senem Kuyucuoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Sosyal medyada özel hayaını kimseden saklamadan yaşayan Senem Kuyucuoğlu hakkında Seren Serengil cinsiyet değiştireceğini iddia etmişti. Bu açıkalamalara Senem Kuyucuoğlu'ndan sert tepki geldi. Kuyucuoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Siyah saçlarımı özlemişim olabilirim ve evet ben bir kadınım ve kadın olmaktan gurur duyuyorum. Maskülen bir tarzım var diye hemen damgalıyorsunuz ayıp benim de bir ailem var kimsenin dengemizle oynamaya hakkı yok. Biraz had bilmek lazım" dedi.

Senem Kuyucuoğlu kim?

Senem Kuyucuoğlu 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçildi. Pek çok kanalda sunuculuk da yapan Senem Kuyucuoğlu uzun süre ekranlarda yer aldı. Çeşitli organizyonlarda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu son zamanlarda özel hayatı ile gündeme geliyor. İşte Senem Kuyucuoğlu'nun hayatı...

Senem Kuyucuoğlu 22 Eylül 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Senem Kuyucuoğlu modellik ve güzellik yarışmalarında derece almış Türk modeldir.

1990'da İzmir'de doğan Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı.

2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu.

Doğum tarihi: 22 Eylül 1990 (30 yaşında)

Doğum yeri: İzmir, Türkiye

Etkin yılları: 2004-günümüz

Boyu: 1,87 m

Kilosu: 62 kg

Göz rengi: Kahverengi

Ölçüleri: 95-64-93

Ayakkabı numarası: 40

2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.Bacak boyu 123 cm olan Senem Kuyucuoğlu, modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam etti. Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'un Mart ayında Fashion One TV'nin ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, yine aynı kanalda Moda Polisi adlı moda programını sundu.Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etme hakkını elde etti. 24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması öncesi rahatsızlanan Kuyucuoğlu, podyuma iğne olarak çıkarak Türkiye'yi temsil etti; ancak dereceye giremedi

14 yaşında modelliğe başlamasını hayatının dönüm noktası olarak niteleyen Senem Kuyucuoğlu, sahne dışında utangaç biri olduğunu söylemiştir. 2008 yılında verdiği bir röportajda "İlk yarışmamda erkeğe benziyorum diye beni seçmediler" diyen Kuyucuoğlu, aynı röportajda vücudunda en beğenmediği yerinin ayakları olduğunu belirtmiştir. .

Senem Kuyucuoğlu sevgilisi kimdir?

Senem Kuyucuoğlu özel hayatını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyor. Sevgilisi ile samimi pozlarını sık sık paylaşan Senem Kuyucuoğlu'nun sevgilisinin kim olduğu araştırılıyordu.

Senem Kuyucuoğlu, geçtiğimiz senelerde tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamıştı. Senem Kuyucuoğlu kız arkadaşı tenisçi Yasemin Ada Börü'den kısa bir süre ayrı kalacak. Sosyal medyadan paylaşım yapan Senem Kuyucuoğlu"İlk kez bunca bir zaman sevdiğimden ayrılıyorum. Kalbim, ruhum seni sonsuza dek beklerim" sözleriyle dikkat çekti. Senem Kuyucuoğlu, bir süre önce Medis Mir'le ayrılmıştı.

.