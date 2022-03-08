Süper lig maçları şifresiz mi olacak? Süper lig TRT'de mi yayınlanacak?

Süper lig maçları şifresiz mi olacak? TFF'nin yayın ihalesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Söz konusu ihalenin kararı geçtiğimiz gün açıklandı. İhale ikinci teklifi veren Saran A.Ş. ve TRT ile imzalandı. Peki ama bu karara göre Süper lig TRT'de mi yayınlanacak? İşte merak edilen Süper Lig maçlarının nerede yayınlanacağı bilgisi...

TFF'nin yayın ihalesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Söz konusu ihalenin kararı geçtiğimiz gün açıklandı. İhale ikinci teklifi veren Saran A.Ş. ve TRT ile imzalandı. Peki ama bu karara göre Süper lig TRT'de mi yayınlanacak? İşte merak edilen Süper Lig maçlarının nerede yayınlanacağı bilgisi...

Süper lig maçları şifresiz mi olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden; Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.



Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır." açıklamasında bulunuldu.

Dolayısıyla bu kapsamda Süper Lig karşılaşmalarının TRT!de yayınlanması hakkı verildi.

Süper lig maçları şifresiz mi olacak?

Süper Lig maçlarının şifresiz olup olmayacağına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Fakat yayımlanan kılavuza göre; geçerli paketlerin yayın hakkı Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye verildi. .