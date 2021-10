Selülitlere ev yapımı kremle veda edin

Selülit probleminden muzdaripseniz fakat kimyasal ürünlere yönelmek istemiyorsanız size harika bir önerimiz var. Ev yapımı doğal bir kremle selülit probleminden kurtulabilirsiniz. Peki bu krem nasıl hazırlanır? Detaylar haberimizde...



Kalça ve bacakta görülen portakal kabuğu görünümü selülit olarak adlandırılır. Kadınların % 80-90'ında selülit görülür. Estetik görünümü bozduğu için selülit adeta kadınların kabusudur.

Selülit nedir?

Selülit bir cilt problemidir. Cilt yüzeyinde inişli çıkışlı, portakal kabuğu görünümüne neden olur. Yaş ilerledikde vücuttaki yağ dokusu artar. Bu da selülite neden olabilir.

Selülit nasıl oluşuyor?

Bağ dokusu bantları bazı bölgelerde yağ hücreleri arasında dikey olarak uzanır. Bu bantlar cildin üst katmanlarının vücudun daha derin dokulara bağlanmasını sağlar. Bantlar yağ hücrelerinin boş alana sahip olduğu odalar veya mini cepler oluşmasını sağlar. Yağ hücreleri genişlediğinde bantlar yağ dokusunu sıkıştırır ve bu da selülite neden olur. Selülit hormonal değişiklikler, genetik faktörler, kilo alma, kilo kaybetme, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, sigara, alkol, kafeinli içecekler, karbonhidratlı beslenme, yoğun tuz kullanımı yüzünden oluşabilir.

Selülit vücutta nerelerde oluşur?

Selülit en çok kalçada, karında, uylukta ve deride oluşur.

Ev yapımı selülit kremi nasıl hazırlanır?

Selülit kremi hazırlamak için iki çorba kaşığı balmumu, yarım su bardağı hindistan cevizi yağı, otuz damla greyfurt veya portakal yağı, otuz damla selvi ağacı yağı, on damla tarçın yağı, on damla biberiye yağı, on damla ardıç yağına ihtiyacınız olacak.

Balmumu ve hindistan cevizi yağı katı kıvamlıdır. Öncelikle cam bir kasede benmari usulüyle bu yağları eritmeniz gerekecek. Eriyen karışıma diğer yağları da ekleyip homojen olana kadar karıştırın.

Bu karışımı ağzı hava almayan cam bir kavanoza aktarın. Daha sonra temiz cilde isterseniz her gün isterseniz de iki günde bir uygulayın. Selülitli bölgeye parmak uçlarınızla masaj yaparak bu kremi uygularsanız bir ayda selülit görünümünüz azalacaktır.

Bu malzemelerle orta boy bir cam kavanoz krem elde edebilirsiniz. Daha az veya daha çok kreme ihtiyacınız varsa malzeme miktarlarını aynı ortanda azaltabilir veya artırabilirsiniz. Ayrıca kremde kullanılacak ürünleri güvenilir yerlerden temin etmeye dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.