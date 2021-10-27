Tofaş 2,1 milyar TL net kâr açıkladı

Tofaş, yılın 3. çeyreğinde 580,5 milyon TL konsolide net kâr elde ederken, şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam net kârı 2 milyar 64 milyon TL'ye ulaştı.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, 2021 yılının 3. çeyreğine ilişkin konsolide bilançosunu açıkladı. Tofaş, yılın 3. çeyreğinde 580,5 milyon TL konsolide net kâr elde ederken, şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam net kârı 2 milyar 64 milyon TL'ye ulaştı.

Buna göre şirketin 2021 yılının 3. çeyreğindeki net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 oranında, 9 aylık dönemde ise yaklaşık yüzde 80 oranında yükselmiş oldu.

Tofaş'ın toplam perakende satışları, 2021'nin ilk dokuz ayında yüzde 2 artarak 91 bin 935 adet olarak gerçekleşti. Şirketin hafif araç pazarındaki payı 2021 yılı ilk 9 ayında 1,8 puan azalarak yüzde 16,5 oldu. Üretim cephesinde ise; 2021 yılının ilk 9 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artış kaydederek 166 bin 733 adet olarak gerçekleşti.

Tofaş'ın yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği yatırımlar ise toplam 799 milyon TL oldu. Geleceğe yönelik değerlendirilmelerini paylaşan şirket, toplam yurtiçi perakende hafif araç pazarı beklentisini 800-850 bin araçtan 800-825 bin araca revize etti. Tofaş'ın üretim beklentisi 280 – 300 bin araçtan 245-260 bin araca gerilerken, yatırım harcama tutarı beklentisi 100 milyon euro olarak sabit kaldı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.