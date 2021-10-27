Tofaş 2,1 milyar TL net kâr açıkladı
Tofaş, yılın 3. çeyreğinde 580,5 milyon TL konsolide net kâr elde ederken, şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam net kârı 2 milyar 64 milyon TL'ye ulaştı.
2021-10-27 00:37:59
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, 2021 yılının 3. çeyreğine ilişkin konsolide bilançosunu açıkladı. Tofaş, yılın 3. çeyreğinde 580,5 milyon TL konsolide net kâr elde ederken, şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam net kârı 2 milyar 64 milyon TL'ye ulaştı.
Buna göre şirketin 2021 yılının 3. çeyreğindeki net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 oranında, 9 aylık dönemde ise yaklaşık yüzde 80 oranında yükselmiş oldu.
Tofaş'ın toplam perakende satışları, 2021'nin ilk dokuz ayında yüzde 2 artarak 91 bin 935 adet olarak gerçekleşti. Şirketin hafif araç pazarındaki payı 2021 yılı ilk 9 ayında 1,8 puan azalarak yüzde 16,5 oldu. Üretim cephesinde ise; 2021 yılının ilk 9 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artış kaydederek 166 bin 733 adet olarak gerçekleşti.
Tofaş'ın yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği yatırımlar ise toplam 799 milyon TL oldu. Geleceğe yönelik değerlendirilmelerini paylaşan şirket, toplam yurtiçi perakende hafif araç pazarı beklentisini 800-850 bin araçtan 800-825 bin araca revize etti. Tofaş'ın üretim beklentisi 280 – 300 bin araçtan 245-260 bin araca gerilerken, yatırım harcama tutarı beklentisi 100 milyon euro olarak sabit kaldı. AA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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