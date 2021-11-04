Şeker yerine keçiboynuzu unu kullanın

Keçiboynuzu harnup olarak da tanınır. Baklagiller familyasından bir bitki olan keçiboynuzu Akdeniz ikliminin görüldüğü coğrafyalarda kolaylıkla yetişir. Mısır'dan Yunanistan'a kadar uzanan geniş bir alanda kendine yetişme imkanı bulabilir. Gelin keçiboynuzunun vücudumuza faydalarına ve kullanım alanlarına birlikte bakalım...



Keçiboynuzu baklagiller familyasına aittir. Harnup olarak da tanınan keçiboynuzu Akdeniz ikliminde doğal olarak yetişir ve baklaları yenebilir. Sürekli yeşil çalı ya da ağaç formunda olan bir bitkidir. Keçiboynuzunun Akdeniz Avrupa, Kuzey Afrika, Türkiye ve Orta Doğu'ya özgü olduğu kabul edilir.

Keçiboynuzunun besin değeri nedir?

100 gram keçiboynuzu 540 kaloridir. 100 gramında 56,29 g karbonhidrat, 8,15 g protein, 31,36 g yağ, 3,8 g lif, 633 mg potasyum, 303 mg kalsiyum, 107 mg sodyum, 1,29 mg demir, 10 iu A vitamini, 0,5 mg vitamini içerir.

Keçiboynuzunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Keçiboynuzu özellikle kış aylarında tüketilir. Çünkü kış aylarında görülen solunum yolu hastalıklarında oluşan öksürüğe iyi gelir ve boğazı yumuşatır. Ayrıca enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına da iyi geldiği bilinir.

Keçiboynuzu antioksidan özelliklere sahiptir. Bu sayede şiddetli öksürüğün giderilmesini sağlar. Vücutta serbest radikallerle mücadele ederek enfeksiyon oluşumunu önler. Bu sayede vücudu hastalıklardan korur. Astım ataklarını sakinleştirir, bronşit hastalığına iyi gelir. Alerjik astıma bağlı solunum yolu tıkanıklığını giderir. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde kanserli hücrelerin büyümesini de önler.

Keçiboynuzu doğal bir antiniyotiktir ve bu sayede grip, nezle ve soğuk algınlığının iyileşmesine yardımcı olur.

Keçiboynuzu kan şekerinin yükselmesini önler ve kan şekerini dengeler. Bu yüzden diyabet (şeker) hastaları için faydalıdır.

Keçiboynuzu lif içeriği sayesinde kötü kolesterolün (LDL) seviyesini düşürür. Vücutta trigliserid miktarının da düşmesini sağlar. Ayrıca bağırsak hareketlerini de düzenler. İshal oluşumunu önler.

Keçiboynuzu mide iç çeperinde bulunan ve iştah uyarıcı olan ghrelin adlı enzimin salgılanmasını inhibe eder. Bu hormon enzimi, yemeklerden sonra açığa çıkar ve vücuda açlık sinyali verir.

Keçiboynuzu antioksidan özelliği sayesinde hücre yenilenmesini de sağlar.

Keçiboynuzu unu nerelerde kullanılır?

Keçiboynuzunun toz haline getirilmesiyle keçiboynuzu unu elde edilir. Keçiboynuzunu rafine şeker kullandığınız pankek, kek, bisküvi, kurabiye gibi tariflerde şeker yerine kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.