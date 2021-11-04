Binance yeni bir altcoini listeleyeceğini duyurdu! Fiyatı yüzde 100 arttı

Dünyanın en popüler kripto para borsası Binance, bugün yayınladığı bir duyuru ile platformunda yeni bir altcoini listeleyeceğini duyurusunun hemen ardından sabah saatlerinde 100 dolar seviyelerinde işlem gören BNX, yüzde 100’ün üzerinde bir artış yaşadı ve 217 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bugün yeni bir duyuru yayınladı. Binance tarafından yayınlanan duyuruya göre, popüler kripto para borsası bugün yeni bir altcoin'i listeleyecek. Binance'in duyurusunun ardından altcoin fiyatında artış yaşandı. İşte detaylar;

Binance Yeni Bir Altcoin'i Listeliyor

Popüler kripto para borsası Binance, bugün yayınladığı bir duyuru ile platformunda yeni bir altcoin‘i listeleyeceğini açıkladı. Binance bugün Türkiye saati ile saat 14.00'te BinaryX'i (BNX) listeleyecek.

Borsa konuya yönelik yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

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“Binance, BinaryX'i (BNX) İnovasyon Alanında listeleyecek ve 2021-11-04 11:00 (UTC)'de BNX/BNB, BNX/BTC, BNX/BUSD ve BNX/USDT ticaret çiftleri için alım satımı açacak.

Kullanıcılar artık ticarete hazırlık olarak BNX yatırmaya başlayabilir. BNX için para çekme işlemleri 2021-11-05 11:00'de (UTC) açılacaktır.

Not: Para çekme açık süresi, kullanıcıların referansı için tahmini bir süredir. Kullanıcılar para çekme işleminin gerçek durumunu para çekme sayfasında görebilirler.

BNX Listeleme Ücreti: 0 BNB.”

Fiyat %100'den Fazla Arttı

Binance‘in bu duyurusunun hemen ardından fiyat uçuşa geçti. Sabah saatlerinde 100 dolar seviyelerinde işlem gören BNX, duyuruyla birlikte %100'ün üzerinde bir artış yaşadı ve 217 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

BNX içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla CMC verilerine göre son 24 saatte %95'lik bir artışla 195 dolar seviyesinde alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Binaryx (BNX) Nedir?

Cyber Dragon, Binance Smart Chain‘e dayalı bir Play to Earn oyundur. Bu oyun BinaryX ekibi tarafından desteklenmektedir. Oyuncular karakterler yaratabilir, nadir ekipmanlar toplayabilir ve Dungeon'a meydan okuyabilir. Son zorluk, nihai patron olan Cyber Dragon'u yenmektir. Bir kahraman, ejderhayı yenerek ejderha hazine evi ödüllerini alacak.

BNX, Cyber Dragon'un yönetişim token'ıdır. BNX token sahipleri, topluluk yönetimine katılabilir ve önemli oyun kararlarında oy kullanabilir. Oyunun bazı önemli işlemleri, kahramanlar yaratmak, nadir ekipmanlar oluşturmak, Cyber Dragon zindanına ve bazı üst düzey zindanlara meydan okumak gibi BNX token'larının tüketilmesini gerektiriyor.

Kaynak: coin-turk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.