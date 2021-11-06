Şeker hastası olup olmadığınızı böyle anlayın

Şeker hastalığı maalesef artık çok yaygın bir hastalık haline geldi. Bu hastalık kalıtsal nedenlerden, yeme alışkanlıklarından ve beslenme düzeninden etkileniyor. Belirtilerini birçok kişinin bilmediği bu hastalığı sizler için araştırdık...



Diyabet hastalığı halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinir. Artık birçok insan bu hastalığa sahip. Hatta şeker hastalığının çağın hastalıkları arasında en ön sırada yer aldığını dahi söyleyebiliriz. Şeker hastalığı yüzünden birçok ölümcül hastalık oluşabiliyor. Şeker hastalığının tam adı 'Diabetes Mellitus'tur. Bu isim Yunan dilinde şekerli idrar manasına gelir.

Şeker hastalığı nedir?

Sağlıklı insanlarda açlık kan glukozu 70-100 mg/dL aralığındadır. Kandaki şeker seviyesi bu aralığın üzerine çıkarsa, genel olarak diyabet hastalığına işaret eder.

Neden şeker hastası oluyoruz?

Şeker hastalığının sebebi insülin hormonu üretiminin herhangi bir neden yüzünden yetersiz olması ya da hiç olmaması veya vücut dokularının insüline karşı duyarsız hale gelmesidir.

Şeker hastası olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz?

Şeker hastalığı da diğer birçok hastalık gibi vücutta bazı sinyaller vererek kendini belli eder. Bu belirtileri bilmemiz ve fark etmemiz hastalığı anlamamız için çok önemlidir.

Şeker hastalığının en yayın belirtilerinden biri ağız kuruluğudur. Susama ve ağız kuruluğu sağlıklı bir insana göre şeker hastalarında çok daha yoğun bir şekilde hissedilir. Susamanın ve ağız kuruluğunun hava sıcaklarınla bir alakası yoktur. Bu yüzden çok fazla su ihtiyacı hissetmeye başladıysanız, ağzınız sürekli kuruyorsa, dudaklarınız çatlıyorsa mutlaka bir doktora danışmalısınız.

Şeker hastalığı çok susamaya bağlı olarak çok sık tuvalet ihtiyacı da hissettiren bir hastalıktır. Vücuttaki insülin eksikliği kanda şeker birikmesine sebep olur. Karaciğerimiz bu fazla şekerden kurtulmak için sürekli su toplar ve fazla şekeri idrar yoluyla vücuttan atmaya çalışır. Buna bağlı olarak da kişi sürekli tuvalet ihtiyacı hisseder.

Şeker hastaları diyet veya spor yapmasa da sürekli kilo kaybedebilir. Vücut kandaki şeker miktarının yüksekliği yüzünden besinlerden alması gereken yararlı maddeleri alamaz, bu da vücudun enerji kaynağı olarak yağları yakmasına ve kasları eritmesine neden olur.

Şeker hastalarında iştah çok açık olur. Her zamankinden fazla yemek yeme ihtiyacı duyuyorsanız şeker hastalığından şüphelenebilirsiniz. Şeker hastalarında vücut ihtiyacı olan enerji için sürekli bir şeyler yeme isteğini sizde uyandırabilir.

Şeker hastalarında yorgunluk ve halsizlik sık sık hissedilir. Çünkü vücut ihtiyacı olan enerjiyi bulamaz.

Hastanın el ve ayaklarında uyuşma görülür. Bunun nedeni kandaki şeker oranının yüksekliğidir.

Kandaki şeker seviyesinin yüksekliği kişide mide bulantısına da neden olabilir.

Şeker hastalarında ayrıca cilt kuruluğu ve bulanık görme problemi de gözükür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.