İmamoğlu açıkladı: Çöp gazından enerji üretiliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Çöp gazından enerji üretmeye başlamıştık, şu an 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine ulaştık' dedi.

İmamoğlu sosyal medya paylaşımında "Çöp gazından enerji üretmeye başlamıştık, şu an 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine ulaştık. Yapımını tamamlayıp geçen yıl hizmete açtığımız Seymen Biyokütle Enerji Santrali'nin kurulu gücünü 25 MW'den 37 MW'ye çıktı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin ilk etabını geçen yıl hizmete geçirmişti. Atıklarda biriken gazları enerjiye dönüştürerek, hem doğayı koruyan hem de ekonomiye katkı sağlayan tesiste, elektrik üretimi için gaz motorları devreye girdi. Üretilen elektrik de satılmaya başlandı. Tam kapasiteye ulaştığında yüzbinlerce evin elektrik gereksinimini karşılayacak tesis ile ilgili olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelişmeleri sosyal medya hesaplarından duyurmaya devam ediyor. İmamoğlu yaptığı son paylaşımda "Çöp gazından enerji üretmeye başlamıştık, şu an 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine ulaştık. Yapımını tamamlayıp geçen yıl hizmete açtığımız Seymen Biyokütle Enerji Santrali'nin kurulu gücünü 25 MW'den 37 MW'ye çıktı" dedi.

İSTAÇ'ın yönettiği düzenli depolama sahasında bulunan ve İstanbul Enerji AŞ tarafından işletilen Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinde, şu anda 30 hektarlık bir alan, atık depolamaya ayrılmış durumda. Toplam kapasite 90 megavata ulaşacak olan proje tamamlandığında saate 45 bin metreküp çöp gazı toplanacak. Böylece dünyada tek kaynaktan en fazla miktarda çöp gazı elde edilen proje olacak.

760 BİN AİLENİN ELEKTRİĞİ KARŞILANACAK

Dünyanın küresel ısınma tehdidine karşı yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği günümüzde, Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi İstanbul'da toplanan atıklarda biriken çöp gazından elektrik üreterek kentin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Alternatif enerji kaynakları kapsamında faaliyete geçirilecek olan tesis için İstanbul'un Avrupa Yakası'nın tüm çöpü Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nde toplanıyor. Günde 11-12 ton arasında çöp toplanan sahada biriken çöpteki gaz ana hat vasıtasıyla alınıp, belli işlemlerden geçirdikten ve içindeki zararlı partikülleri de ayırdıktan sonra ana üretim binasına gönderiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.