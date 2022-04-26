Şehirler arası otobüs seferlerinde maske yasağı kalktı mı? Yolcu otobüslerinde maske zorunluluğu kalktı mı? Şehirler arası otobüslerde maske yasağı var mı? Bilim Kurulu Toplantısı ile maske kullanım zorunluluklarına dair yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada kapalı alanlarda maske kullanımının tamamen kaldırıldığı ,toplu taşımada ise vaka sayılarının binin altına düşünceye kadar devam edeceği belirtti. Peki şehirler arası yolcu otobüslerinde maske yasağı kalktı mı devam ediyor mu?

Şehirler arası otobüs seferlerinde maske yasağı kalktı mı? Yolcu otobüslerinde maske zorunluluğu kalktı mı? Şehirler arası otobüslerde maske yasağı var mı? Bilim Kurulu Toplantısı ile maske kullanım zorunluluklarına dair yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada kapalı alanlarda maske kullanımının tamamen kaldırıldığı ,toplu taşımada ise vaka sayılarının binin altına düşünceye kadar devam edeceği belirtti. Peki şehirler arası yolcu otobüslerinde maske yasağı kalktı mı devam ediyor mu?

Bilim Kurulu Toplantısı 26 Nisan'da gerçekleşti. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar geldi. Erdoğan maske yasaklarına dair vatandaşların beklediği kararları duyurdu. Erdoğan açıklamasında "Kapalı mekanlardaki maske kullanmak zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar 1000'in altına düşüne kadar devam edecektir." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra şehirler arası yolcu otobüslerinde ve uçaklarda maske yasağının kalkıp kalkmadığı merak ediliyor.

Şehirler arası otobüs seferlerinde maske yasağı kalktı mı?

ŞEhirlerarası yolcu otobüslerinde maske yasağının kalkıp kalkmadığı ilerkeyen saatlerde alınan karaların detayının belli olmasıyla netlik kazanacak. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada maske yasağının toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar 1000'in altına düşüne kadar devam edeceğini açıkladı.

Şehirler arası otobüslerde maske yasağı var mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlara ilişkin Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yaptı. Erdoğan ''Kapalı mekanlardaki maske kullanmak zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar 1000'in altına düşüne kadar devam edecektir'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Dünyamızın son iki yılı bu salgının gölgesi altında geçti. Sağlık tehdidi olarak başlayan bu süreç kısa sürede üretimden tüketime spordan istihdama kadar topyekun krize dönüştü. Hastaneden sağlık personeline maskeden ilaca aşıya kadar her başlık altında ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin sınır kapılarında havalimanların maske kavgasına giriştiklerine şahit olduk.

Dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum. Merhum Cemil Taşcıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızı bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Salgınla en etkili mücadeleyi yürütürken, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında zafiyete müsaade etmedik. Hep birlikte ülkemizi bu sancılı dönemden sağ salim çıkartarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içinde bugün burada bir aradayız. Bilim insanlarımızın gayretleriyle ilaç ve aşı üretimine kadar pek çok başarıya hep birlikte imza attık."