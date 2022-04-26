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TIMETURK / GENEL / Okullarda maske yasağı kalktı mı? Okullarda öğrencilere maske zorunluluğu kalktı mı? Sınıflara maskesiz girilecek mi? (Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul-Lise) maske yasağı kalktı mı?

Okullarda maske yasağı kalktı mı? Okullarda öğrencilere maske zorunluluğu kalktı mı? Sınıflara maskesiz girilecek mi? (Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul-Lise) maske yasağı kalktı mı?

Okullarda maske yasağı kalktı mı? Okullarda öğrencilere maske zorunluluğu kalktı mı? Sınıflara maskesiz girilecek mi? (Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul-Lise) maske yasağı kalktı mı? 2 yıl süren Kovid-19 salgınının en kritik bilim kurulu toplantısı 26 Nisan Salı günü yapıldı. Maskelere veda edilmesi kararının çıkması beklenen toplantı sonunda Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Erdoğan alınan kararları açıkladı. Peki okullarda maske yasağı kalktı mı?

2 Saat Önce
2022-04-26 15:29:51
Okullarda maske yasağı kalktı mı? Okullarda öğrencilere maske zorunluluğu kalktı mı? Sınıflara maskesiz girilecek mi? (Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul-Lise) maske yasağı kalktı mı?

Okullarda maske yasağı kalktı mı? Okullarda öğrencilere maske zorunluluğu kalktı mı? Sınıflara maskesiz girilecek mi? (Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul-Lise) maske yasağı kalktı mı? 2 yıl süren Kovid-19 salgınının en kritik bilim kurulu toplantısı 26 Nisan Salı günü yapıldı. Maskelere veda edilmesi kararının çıkması beklenen toplantı sonunda Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Erdoğan alınan kararları açıkladı. Peki okullarda maske yasağı kalktı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında son toplantısını yaptı. Sağlık Bakanlığı'ndaki toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Okullarda maske yasağı kalktı mı?

Erdoğan açıklamasında "Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronaavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

"Dünyamızın son iki yılı bu salgının gölgesi altında geçti. Sağlık tehdidi olarak başlayan bu süreç kısa sürede üretimden tüketime spordan istihdama kadar topyekun krize dönüştü. Hastaneden sağlık personeline maskeden ilaca aşıya kadar her başlık altında ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin sınır kapılarında havalimanların maske kavgasına giriştiklerine şahit olduk.

Dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum. Merhum Cemil Taşcıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızı bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Salgınla en etkili mücadeleyi yürütürken, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında zafiyete müsaade etmedik. Hep birlikte ülkemizi bu sancılı dönemden sağ salim çıkartarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içinde bugün burada bir aradayız. Bilim insanlarımızın gayretleriyle ilaç ve aşı üretimine kadar pek çok başarıya hep birlikte imza attık."

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