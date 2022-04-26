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Marketlerde maske zorunluluğu kalktı mı? Marketlerde maske yasağı kalktı mı? AVM, market ve mağazalara maskesiz girilir mi?

Marketlerde maske zorunluluğu kalktı mı? Marketlerde maske yasağı kalktı mı? AVM, market ve mağazalara maskesiz girilir mi? soruları pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. Mart ayında maske kurallarının esnetilmesine karar verilmişti. 26 Nisan'da gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda da maske zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor. Maske takmaktan sıkılan vatandaşlar market ve kapalı alanlarda maske yasağının kalkıp kalkmadığını araştırıyor. Peki market ve AVM'lere maskesiz girilir mi? Kapalı alanda maske yasağı kalktı mı?

1 Saat Önce
2022-04-26 14:02:17
Marketlerde maske zorunluluğu kalktı mı? Marketlerde maske yasağı kalktı mı? AVM, market ve mağazalara maskesiz girilir mi?

Marketlerde maske zorunluluğu kalktı mı? Marketlerde maske yasağı kalktı mı? AVM, market ve mağazalara maskesiz girilir mi? soruları pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. Mart ayında maske kurallarının esnetilmesine karar verilmişti. 26 Nisan'da gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda da maske zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor. Maske takmaktan sıkılan vatandaşlar market ve kapalı alanlarda maske yasağının kalkıp kalkmadığını araştırıyor. Peki market ve AVM'lere maskesiz girilir mi? Kapalı alanda maske yasağı kalktı mı?

Kovid-19 salgını dünyamızı esir alalı 2 seneden fazla oldu. Salgın nedeniyle ülkemizde ve dünyada pek çok tedbir hayata geçirildi. Bunlardan en bilindik olanı maske kullanımı kuralıdır. Salgın döneminde maskesiz dışarı çıkmak bile yasaktı. Kapalı alanlar, marketler, AVM'ler ve toplu taşımada maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Mart ayında alınan yeni kararlarla maske kullanımı kuralları esnetilmişti. Maskelerin hayatımızdan tamamen çıkmasını bekşeyenlerin gözü kulağı 26 Nisan'da yapılan Bilim Kurulu Toplantısına çevrildi.

Marketlerde maske zorunluluğu yasağı kalktı mı?

Bilim Kurulu Toplantısı sonunda maske zorunluluklarına dair öenmli kararların alınması bekleniyor. Maske yasakları için belli bir alan ve mekan sınırlamasına gidilmeden kişisel tedbirlere bağlı olarak maske yasağının kaldırılması bekleniyor. Ancak şu anda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Marketlerde maske yasağının kalkıp kalkmayacağı Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında netlik kazanacak.

Marketlerde maske yasağı kalktı mı?

Market ve AVM'lerde maske zorunluluğunun kaldırılması konuları da Bilim Kurulu tarafından görüşülecek. Sağlık Bakanı Koca daha önce yaptığı açıklamada "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz." demişti. Marketlerde maske yasağının kalkıp kalkmayacağı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Maske zorunluluğu bazı alanlarda kaldırılmıştı

Geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmamsına karar verilmişti.

Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, Sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

Okullarda maske yasağı kalktı mı? Okullarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? İlkokul, ortaokul, lisede derse maskesiz girilir mi? Maske yasağı nerelerde kalktı?
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