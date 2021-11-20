Sebze haşlarken bu hataları yapmayın!

Vitamin ve mineral kaynağı sebzelerin faydalarından tümüyle yararlanmanın yolu onları haşlayarak tüketmekten geçiyor. Fakat sebze haşlarken farkında olmadan hatalar yapıyor ve tüm faydalarını kaybetmesine sebep olabiliyoruz. Sizler için sebze haşlarken yapılan hataları araştırdık, buyurun haberimize...



Sebzeler hiç şüphesiz vitamin ve mineral kaynağıdır. Vücudumuzun onlara çok ihtiyacı var. Onlardan en yüksek verimi almak için haşlama yöntemiyle pişirmemiz ve öyle tüketmemiz gerekiyor. Fakat haşlarken yaptığımız bazı hatalar yüzünden vitaminlerini ve minerallerini kaybedebiliyorlar. Böyle bir durum yaşamamak için yaptığınız hataları fark etmenizi istedik.

Sebze haşlarken hangi hatalar yapılıyor?

Birçoğumuz sebze haşlarken tencereyi ağzına kadar suyla ve sebzeyle dolduruyor. Bu durun suyun kaynama sıcaklığına ulaşmasını güçleştiriyor. Bu yüzden de sebzeler vitaminlerini kaybediyor. Bu yüzden sebzeleri tümünü birden değil parça parça haşlamayı denemelisiniz.

Sebze haşlarken tencerenin kapağını kapatmak yanlıştır. Çünkü tencerenin kapağı kapalı olunca içeride oluşan ısı ve su buharı sebzeleri yumuşatır. Bu da sebzelerin renklerinin solmasına, şekillerinin bozulmasına neden olur. Bu yüzden sebze haşladığınız tencerenin kapağının açık olmasına özen göstermelisiniz.

Tencerede haşlanan sebzelerin suyuna bir miktar karbonat atarsanız sebzelerin renklerinin canlı kalacaktır. Eğer evde karbonatınız yoksa haşlama suyuna ilave edeceğiniz bir miktar toz şeker veya limon suyu da sebzelerin renklerinin canlı kalmasına yardımcı olacaktır.

Birçoğumuz sebzeleri uzun uzun haşlıyoruz. Fakat bu yanlış bir davranış. Misal brokolinin besin değerinin azalmaması için mümkün olduğunca az pişirmek gerekir. Brokoli için iki üç dakika haşlama süresi yeterli olacaktır. Fakat haşlama süresi sebzeden sebzeye değişir. Yeşil sebzeleri en fazla beş dakika haşlamak yeterlidir. Fakat havuç, patates gibi sebzeler isin haşlama süresi on dakikayı bulabilir.

Sebzeleri haşlama sırasında çok sık karıştırmak da bir başka hatadır. Uzun süre haşlanan sebzeler nasıl çok fazla yumuşuyorsa, sürekli karıştırılan sebzelerde yumuşayacaktır. Aynı zamanda haşlanan sebzeleri karıştırmak onların şekillerinin de bozulmasına neden olacaktır.

Sebzelerin rengini ve şeklini kaybetmemesi için kısık ateşte haşlamaya özen göstermelisiniz. Aksi taktirde sebzeler suyun içinde dağılacaktır.

Karnabahar, kereviz gibi beyaz renkli sebzeler haşlama esnasında suyun üzerine çıkarsa rengini kaybeder. Bu yüzden suyun onların üzerinde kalmasına dikkat etmeniz gerekir.

Yeşil sebzeler haşlandıktan sonra da rengini kaybedebilir. Bunu engellemek için şoklama yöntemini kullanmanız gerekir. Haşladığınız sebzeleri süzdükten hemen soğuk su ve buz dolu bir kaba aktarın. Bu işlem 1-2 dakikadan fazla sürmemelidir, aksi taktirde sebzeleriniz çok su emer, dokusunu ve tadını kaybeder.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.