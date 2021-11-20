DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kaplumbağaların uzun yaşamlarının sırrı ortaya çıktı
2022 avukatlık asgari ücret tarifesi zammı | 2022 avukatlık asgari ücret tarifesi zammı ne kadar oldu? Avukatlık asgari ücret tarifesine ne kadar zam geldi?
İran, Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu
Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
20 Kasım son dakika deprem | Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? İstanbul-İzmir-Antalya-Van-Malatya deprem listesi
AK Partili vekil, Atatürk'ün hiç yayımlanmamış röportajını ortaya çıkardı: ''Yeni Türkiye'' vurgusu!
Böbrek sağlığı için bu besinleri tüketin
'Mavi Marmara' icradan satışa çıkarıldı
Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci nereli, kaç yaşında?
Yumurtayı asla yıkamayın! Çünkü...
Android kullanıcıları dikkat: En tehlikeli uygulamalar
2021 Engelli öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjan | 750 engelli öğretmen hangi branştan kaç kişi atanacak?
Bilim Kurulu üyesinden 'favipiravir' açıklaması: İlacı kullananlar endişelenmeli mi?
Elon Musk’tan yeni Bitcoin Tweet’i: “Kanseri tedavi ediyor”
Sebze haşlarken bu hataları yapmayın!

TIMETURK / YAŞAM / IHA Austria'nın tanıtımı yapıldı

IHA Austria'nın tanıtımı yapıldı

Avusturya'da yıllardır insani yardım çalışmaları gerçekleştiren Hasan Yetiş ve ekibi yeni kurmuş oldukları IHA Austria İnsani Yardım Derneği'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

2 Saat Önce
2021-11-20 11:50:03
IHA Austria'nın tanıtımı yapıldı

Hasan Yetiş'in başkanlığını sürdürdüğü İnsani Yardım Derneği, Viyana'da bulunan ATİB merkez binasında gerçekleştirdiği tanıtım lansmanıyla adının ‘IHA Austria' (Internationale Hilfe für Arme) Derneği'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Yıllardır dünyanın dört bir tarafında insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Avusturya Türkleri IHA Austria çatısı altından yardım faaliyetlerine devam edecek. Türk insanın yardım severlik hassasiyetini Avusturya'da sürdüren dernek yapacağı çalışmalarla binlerce hayata dokunmaya devam edecek.

Uzun yıllara dayanan tecrübesi ile küresel boyutta ihtiyaç sahipleri, felaketzedeler, yetimler, mülteciler ve biçarelerin yardımına koşan IHA Austria ekibi başta Türkiye olmak üzere Afrika'dan Asya'ya, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar sürdürerek devam edecek.

IHA Austria'nın tanıtım lansmanına T.C Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve T.C. Viyana Başkonsolosu Asip Kaya konuşma yaptı. Avusturya'da hizmet veren STK kuruluşlarının başkanlarının yanı sıra Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ve İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay katılım sağladı.

Gecede ayrıca görev süresi sona erecek olan T.C. Viyana Başkonsolosu Asip Kaya'ya da teşekkür hediyesi verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş