Şanlıurfa'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs Arife günü Şanlıurfa'da otobüs bedava mı? Arife ve bayramda Urfa'da otobüsler ücretsiz mi, paralı mı? Rahmet ve bereket ayı Ramazan sona ererken vatandaşlar bayram telaşına düştü. Şanlıurfa'da yaşayanlar bayramda belediye otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak edip araştırıyor. Şanlıurfa'da 1 Mayıs arife günü ve bayramda otobüslerin ücretsiz olup olmadığına dair açıklama geldi.

Şanlıurfa'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs Arife günü Şanlıurfa'da otobüs bedava mı? Arife ve bayramda Urfa'da otobüsler ücretsiz mi, paralı mı? Rahmet ve bereket ayı Ramazan sona ererken vatandaşlar bayram telaşına düştü. Şanlıurfa'da yaşayanlar bayramda belediye otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak edip araştırıyor. Şanlıurfa'da 1 Mayıs arife günü ve bayramda otobüslerin ücretsiz olup olmadığına dair açıklama geldi.

Ramazan bayramı tatilinde milyonlarca kişi memleketine gidecek. Bayramı yaşadığı yerde geçirecek olanlar da akraba ziyaretlerine önem verecek. Şanlıurfa'da da her sene olduğu gibi bu sene binlerce kişi tplu taşımayı kullanacak. Peki Şanlıurfa'da 1 Mayıs arife günü ve bayramda otobüsler, toplu ulaşım bedava mı?

Şanlıurfa'da bayramda otobüsler ücretsiz mi?

Ramazan bayramında Şanlıurfa'da belediyelere ait toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Şanlıurfa'da otobüsler bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz hzmet verecek.

1 Mayıs Arife günü Şanlıurfa'da otobüs bedava mı?

Arife günü şanlıurfa'da ulaşımın ücretsiz olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Arife ve bayramda Urfa'da otobüsler ücretsiz mi, paralı mı?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı daha rahat ve huzur içerisinde geçirmelerini temin etmek, bayram ziyaretlerinin daha kolay yapılmasını sağlamak amacıyla kent genelinde gerekli tedbirleri alıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı boyunca şehir içi toplu taşıma araçlarımız ücretsiz olarak hizmet verecektir. ” ifadelerine yer verildi.