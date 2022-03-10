Samsun'da yarın 11 Mart okullar tatil mi? Sinop, Ordu'da 11 Mart'ta okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Karadeniz'de etkisini göstermeye başladı. Samsun, Ordu ve Sinop'ta başlayan yoğun kar yağışları kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 10 Mart'ta pek çok ilde okulların tatil edildiği açıklanmıştı. Peki kar yağışlarının devam ettiği Samsun, Ordu ve Sinop'ta 11 Mart Cuma günü okullar tatil edilir mi?

Samsun'da yarın 11 Mart okullar tatil mi? Sinop, Ordu'da 11 Mart'ta okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Karadeniz'de etkisini göstermeye başladı. Samsun, Ordu ve Sinop'ta başlayan yoğun kar yağışları kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 10 Mart'ta pek çok ilde okulların tatil edildiği açıklanmıştı. Peki kar yağışlarının devam ettiği Samsun, Ordu ve Sinop'ta 11 Mart Cuma günü okullar tatil edilir mi?

Sibirya üzerinden ülkemize giriş yapan soğuk hava dalgası pek çok ilde sıcaklıkların hızlı şekilde düşmesine neden oldu. Sıcaklıkların düşüşüyle birlikte Türkiye'nin her kesiminde kar yağışları etkisini göstermeye başladı. Kar yağışları Karadeniz Bölgesi'nde de artarak devam ediyor. Samsun, Sinop ve Ordu illerinde başlayan yoğun kar yağışının bir süre daha devam edeceği tahmin edilirken 11 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merakla bekleniyor.

Samsun'da yarın 11 Mart okullar tatil mi?

Samsun'da 10 Mart Perşembe günü okullar tatil edildi. Samsun'un 7 ilçesinde okullar elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil edildi. 11 Mart Cuma günü için ise Samsun'da henüz kar tatili açıklaması gelmedi.

Samsun'da 10 Mart'ta hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, bu ilçelerde bazı okullarda kar ve buzlanma nedeniyle 10 Mart Perşembe okulların tatil edildiği duyuruldu.

Sinop, Ordu'da 11 Mart'ta okullar tatil mi?

Sinop ve Ordu illerinde de 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu illerde yaşayan öğrenciler ve veliler de kar tatili için meraklı bekleyişini sürdürüyor.