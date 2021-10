Gazeteci Sami Kohen yoğun bakıma kaldırıldı. 93 yaşında olan ve Milliyet Gazetesi'nde 66 yıldır yazarlık yapan Sami Kohen'in böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisine yatırıldığı öğrenildi. Sami Kohen 1954 yılında girdiği Milliyet Gazetesi'ndeki görevine aralıksız şekilde devam ediyordu. Peki Sami Kohen kimdir? Sami Kohen nereli, kaç yaşında?

Ünlü gazeteci Sami Kohen'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kohen'in böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisinde tutulduğu öğrenildi. Milliyet Gazetesi'nde 66 yılıdr yazarlık görevini yürüten ami Kohen 1928 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Sami Kohen kimdir?

Sami Kohen 1928'de dünyaya geldi. Sami Kohen gazeteci ve yazardır. Milliyet Gazetesi yazarı olan Sami Kohen dış siyaset konusundaki köşe yazılarıyla biliniyor.

Sami Kohen nereli, kaç yaşında?

Sami Kohen Yahudi bir ailenin çocuğudur. Gazeteci Albert Kohen'in oğludur. 2021 itibari ile Kohen 93 yaşındadır.

Sami Kohen babasının 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı.

1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Gazetecilik anıları 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınlanan Sami Kohen Türkiye'de aynı gazete kurumunda en uzun süre hizmet etmiş yazarlardan biridir.

1960 yılında eşi Mirka ile evlendi. Jale ve Alp ismi olmak üzere iki çocuk oldu.

1963 yılında Milliyet Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, Mehmet Ali Birand'ı Sami Kohen'in yanına gönderdi. Böylece onun da gazeteci olmasına vesile olmuştur. 60'lı yıllarda Milliyet gazetesinde Mehmet Ali Birand, Halit Kıvanç ve Altan Erbulak ile aynı odayı paylaştı.

Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazmaktadır.

1970'lerde ve 1980'lerde, Türkiye'de "The Guardian", "The Economist" ve "The Christian Science Monitor" muhabirliği yaptı. Halen "Newsweek"in muhabiridir.

16 Şubat 2019 tarihinde Sami Kohen'e Türkiye'nin saygın sivil toplum kuruluşlarından "Global İlişkiler Forumu", düzenlediği bir törende "onur üyeliği" ödülünü verdi.

2020 yılında ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından Sami Kohen'e "Üstün Hizmet Ödülü" verildi.

Sami Kohen kitapları

2008 - Dünyanın Yazısı

1982 - Bugünkü Japonya

1982 - Değişen Çin

