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TIMETURK / YAŞAM / Yatağına göktaşı düştü, kıl payı ölümden kurtuldu

Yatağına göktaşı düştü, kıl payı ölümden kurtuldu

Kanadalı bir kadın gece uyurken yatağına kavun büyüklüğünde bir cisim düştü. Kafasından 10 cm uzaktaki yastığın üzerine düşen cismin bir göktaşı olduğu ortaya çıktı. Kadın şans eseri olaydan yara almadan kıl payı kurtuldu.

3 Saat Önce
2021-10-18 10:40:34
Yatağına göktaşı düştü, kıl payı ölümden kurtuldu

Kanada basını bugünlerde yaşanan mucize olayı konuşuyor. Kanadalı Ruth Hamilton isimli kadının kafasına neredeyse bir göktaşı (meteor) düşüyordu.

Göktaşı, kadının başından 10 cm uzağa yastığa düştü. CBC'ye göre, meteor güneş sisteminin ana asteroid kuşağından gelmiş olabilir.

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Kanadalı Ruth Hamilton, geçenlerde gecenin bir yarısı havlayan bir köpek sesinden uyandığını söyledi. Kadın uyandıktan kısa bir süre sonra bir patlama sesi duydu. Kafasından 10 cm uzaktaki bir yastığın üzerine düşen cismin bir göktaşı olduğu ortaya çıktı.

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Olaydan mucize eseri yara almadan kurtulan Hamilton, "Güçlü bir patlama ile birlikte yataktan fırladım ve ışığı açtım. Başka ne yapacağımı bilemediğim için hemen 911'i aradım" dedi.

Kadın, operatörle konuşurken başını koyduğu iki yastıktan birini kaldırınca bir göktaşı yere yuvarlandı. Kömür grisi taş parçası bir kavun büyüklüğündeydi.

Göktaşı, Hamilton'un evinin çatışını delerek kafasının bulunduğu yerden birkaç santim öteye düştü.

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Kadın, bulguyu Londra, Ontario'daki Western Üniversitesi'ndeki bir grup uzmana bildirdi. Uzmanlar, kayanın gerçekten uzaydan geldiğini doğruladı.

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Üniversitede fizik ve astronomi profesörü Peter Brown ise, “Bu kesinlikle bir göktaşı" dedi.

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Hamilton, Brown ve ekibine yatağına düşen göktaşı göndermeyi planlıyor. Taşın ise güneş sisteminin ana asteroit kuşağından geldiğinden şüpheleniyor.

Kaynak: baigenews-kz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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