Salavat nasıl getirilir? Salatu selam anlamı ve okunuşu | Salavat neden ve ne zaman getirilir?

Salavat nasıl getirilir? Salatu selam anlamı ve okunuşu son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Peki ama salavat neden ve ne zaman getirilir? Peygmber Efendimiz (s.a.v.)'in salavat sözleri nelerdir? Salli ve Barik duaları salavat mıdır? (s.a.v.) ne demektir? İşte yanıtı...

Salavat neden ve ne zaman getirilir?

Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ismi geçtiğinde salatu selam getirilir. Selamlaşmak ve kandillerde anmak adına salatu selam getirilebilir.

Kur'an'da, "Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salât ediyorlar. (O hâlde) ey iman etmiş olanlar, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin." (Ahzab, 33/56) buyurulmaktadır.

Salavat nasıl getirilir?

Mümin, dilediği salavat getirebilir. Bu noktada önemli olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)',n sık sık anılmasıdır.

Hz. Peygambere (s.a.v.) en kısa şekilde;

“Allahümme salli alâ Muhammed”

“Sallallahü aleyhi ve sellem”

“Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim”

şeklinde salât-u selam getirilir.

Peygmber Efendimiz (s.a.v.)'in salavat sözleri

- "Kıyamet günü bana en yakın olan, en çok salavat getiren kişidir."

- "Bana bir salavat getirene yüce Allah, on rahmet ihsan eder, o kişinin on günahını olmamış sayar ve derecesini on kat olarak yükseltir."

Salli ve Barik duaları

Bu hususta birçok hadis de rivayet olunmuştur. Nitekim

Hadis ve rivaytlere bakıldığında salavaat için, İbn Ebî Leyla şöyle demiştir: “Ka'b b. Ucra ile bir defasında karşılaştım, bana şöyle dedi: Sana Hz. Peygamberden işittiğim bir hediye vereyim mi? Hz. Peygamber bizim yanımıza geldi. Biz ona ‘Ya Resûlallah! Bizler sana nasıl selam okuyacağımızı öğrendik. Fakat sana nasıl salât okuyacağız?' diye sorduk. Resûlullah (s.a.s.) bize şöyle buyurdu: (Buhârî, Enbiya,10; Da'avat, 31, 32; Müslim, Salat, 65, 66, 69)

(s.a.v.) ne demek?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in isminin ardından selavat için bir kısaltma mevcuttur. 'Sallalahu aleyhi ve sellem' (s.a.v.) ya da (s.a.s.) veya (a.s.) şeklinde kısaltmalarla, salavat ifade edilir.

Salatu selam anlamı ve okunuşu

En kısa salavat olan "Âllâhümme salli alâ Muhammed."in anlamı "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." manasına gelmektedir.