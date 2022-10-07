Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? 7 Ekim bu gece hangi kandil? 2022 yılında dini günler ülkemizde de milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. 2022'nin son kandili olan Mevlid Kandili ise 7 Ekim Cuma günü tüm İslam coğrafyasında idrak edilecek. Mevlid kandili nedeniyle ülkemizde camilerde de program düzenlenecek. Bugün kandil olup olmadığını merak eden vatandaşlarımız da Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? 7 Ekim bu gece hangi kandil? sorularına yanıt arıyor.

İslam dünyası için akndil geceleri kutsal kabuledilir. Kandil gününde eller semaya açılır, dualar edilir ve günahların bağışanması için Allah'a yalvarılır. 2022 yılının son kandili ise geldi çattı. Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? 7 Ekim bu gece hangi kandil? soruları vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. İslam aleminde en hayırlı gece olarak kabul edilen Kandil günleri tarihleri, Hicri takvime göre belirleniyor ve her yeni yılda farklı günlere denk gelebiliyor.

Bugün kandil mi?

2022 yılının sona akandili Mevlid kandilidir. Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece olarak tüm İslam dünyasında büyük bir sevinçle karşılanır. Bu kutsal geceyi kaçırmak istemeyen ve ibadetlerle MEvlid kandilini geçirmek isteyen vatandaşlarımız Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? 7 Ekim bu gece hangi kandil? sorularını sıkça sormaya başladı. İşte 7 Ekim Cuma günü dini günler...

Bugün ne kandili?

2022 yılşının son kandili olan Mevlid Kandilş 7 Ekim gecesi tüm İslam dünyasında ibadetlerle geçirilecek. 7 Ekim Cuma günü ülkemizde de çeşitli kandil etkinlikleri yapılacak. Televizyonlarda dualar ve mevlid okunacakken camilerde ise çeşitli programlar düzenlecek. Belediyeler de Mevlid Kandili nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

7 Ekim bu gece hangi kandil?

7 Ekim Cuma günü MEvlid Kandilidir.

2023 kandil günleri

26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan ayı başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

Mevlid kandili nedir?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili Mevlid en-Nebi, Peygamber Efendimiz'indoğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Kısa ve anlamlı Mevlid kandili mesajları 2022

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz mübarek Olsun

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Mevlid kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

İslam"ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için, İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..

Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa SAV 'in dünyaya şereflendirdiği Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…