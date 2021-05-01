Sahte çalışma izin belgesinin cezası nedir? Usulsüz ve sahte görev belgesi ile yakalanırsam ne olur?

E-devlet üzerinden alınan seyahat izin belgeleri e-devlette yaşanan yoğunluk nedeniyle elle doldurulan çalışma belgelerinin 2 Mayıs'a kadar geçerli olacağı açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı elle doldurulan çalışma belgelerinde/görev belgelerinde tespit edilen usulsüzlük ve sahtecilik durumunda cezai işlem uygulanacağını açıkladı. Peki sahte çalışma izin belgesinin cezası nedir? Usulsüz görev belgesi ile yakalanırsam ne olur? Sahte görev belgesi ile yakalanırsam cezası ne olur? Öncelikle şunu belirtelim sahte belge kullanmak bir suçtur ve adınıza cezai işlem uygulanır ve soruşturma başlatılabilir.

E-devlet üzerinden alınan seyahat izin belgeleri e-devlette yaşanan yoğunluk nedeniyle elle doldurulan çalışma belgelerinin 2 Mayıs'a kadar geçerli olacağı açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı elle doldurulan çalışma belgelerinde/görev belgelerinde tespit edilen usulsüzlük ve sahtecilik durumunda cezai işlem uygulanacağını açıkladı. Peki sahte çalışma izin belgesinin cezası nedir? Usulsüz görev belgesi ile yakalanırsam ne olur? Sahte görev belgesi ile yakalanırsam cezası ne olur? Öncelikle şunu belirtelim sahte belge kullanmak bir suçtur ve adınıza cezai işlem uygulanır ve soruşturma başlatılabilir.

Sahte çalışma izin belgesinin cezası nedir?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma döneminde çalışma izin belgesi/Görev Belgesi ile ilgili denetimlerini de arttırdı. Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri, kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor. Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.

Usulsüz ve sahte çalışma belgesi ile yakalanırsam ne olur?

Usulsüz ve sahte çalışma belgesi ile yakalanmak ciddi bir suçtur. Öncelikle koronavirüs tedbirlerini keyfi olarak delme ile halk sağlığını tehdit altına atmış olursunuz. Ayrıca usulsüz çalışma izin belgesi ile yakalanırsanız kısıtlama cezalarına uymamaktan gerekli para cezalarınıa çarptırılırsınız. Ayrıca resmi evrakta sahtecilik suçu kapsamında adınıza işlem de başlatılabilir.

E-devletten çalışma izin belgesi alamayanlar ne yapacak?

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlara için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı; “Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak. Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var.”

Resmi evrakta sahtecilik suçu nedir? (TCK 204)

Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu, kamu güvenine karşı suçlar arasında TCK 204. maddede düzenlenmiştir. Resmi evrakta sahtecilik, üç farklı seçimlik hareketle kasten işlenebilen bir suçtur:

Sahte resmi belge üretilmesi veya mevcut resmi belgenin gerçeğe aykırı düzenlenmesi,

Gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi,

Sahte resmi belgenin kullanılması.

Yukarıdaki üç seçimlik hareketten herhangi birinin fail tarafından işlenmesiyle resmi evrakta (belgede) sahtecilik meydana gelir. Resmi evrakta sahtecilik suçu ile özel evrakta sahtecilik suçu arasındaki en önemli fark, birincisinde sahtecilik konusu evrakın gerçeğinin yetkili resmi memur tarafından düzenlenebilen belgelerden olmasıdır.

Özel Belgede (Evrakta) Sahtecilik Suçu Nasıl İşlenir?

TCK 207. maddede düzenlenen özel evrakta sahtecilik, üç farklı seçimlik hareketle kasten işlenebilen bir suçtur:

Özel bir belgenin sahte olarak düzenlenip kullanılması,

Gerçek bir özel belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilerek kullanılması,

Sahte olduğunu bilerek özel belge kullanma.

Yukarıdaki üç seçimlik hareketten herhangi birinin işlenmesiyle özel belgede sahtecilik suçu oluşur. Yukarıdaki üç eylemin, aynı fail tarafından ayrı ayrı zamanlarda, fakat aynı özel belgeyle işlenmesi halinde de faile tek bir ceza verilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.