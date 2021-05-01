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Pravda uyardı: Ruslar bu yüzyılda azınlık durumuna gelebilir

Komsomoslkaya Pravda gazetesinin haber analizinde, “Rusya’da bu yüzyılda Ruslar azınlık durumuna gelebilir. Tek umut göçmenleri ikinci kuşakta Ruslaştırmak.” başlığını kullandı.

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01.05.2021 15:48:09
Pravda uyardı: Ruslar bu yüzyılda azınlık durumuna gelebilir

“Rusya'da bu yüzyılda Ruslar azınlık durumuna gelebilir. Tek umut göçmenleri ikinci kuşakta Ruslaştırmak.” Komsomoslkaya Pravda gazetesinin haber analizinde bu başlık kullanıldı.

Ülkede 2016'dan bu yana nüfusun sürekli azaldığı hatırlatılan haberde, geçen sene bin kişi başına ölüm rakamının 14,5 kişiye kadar yükseldiğine dikkat çekildi.

Son nüfus sayımına göre Rusya'da etnik Rusların sayısının 111 milyon (nüfusun yüzde 77,7'si) olduğu bilgisini aktaran gazete, ancak 2020 sayımından bu yana ülke nüfusu 1,8 milyon kişi azalırken, etnik Rusların sayısının ise 5 milyon kişi azaldığına işaret edildi. 

Rus nüfusun ağırlıkta olduğu bölgelerde doğal nüfus kaybının 2019'da bin kişi başına 4,5'ten 7,5'e çıktığı, diğer yandan Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri İnguşetiya'da doğal nüfus artışının bin kişi başına 12,8, Çeçenistan'da yüzde 14,7, Dağıstan'da 10 kişi olduğu bilgisi verildi. 

Bu gidişatın sürmesi halinde 67 yıl sonra Rusya'da etnik Rusların sayısının 73,2 milyona kadar (bugünkü nüfusun yarısına yakın) düşebileceği, aynı dönemde Çeçen kökenli vatandaşların sayısının ise 1,6 milyondan 4 milyona yükselebileceği öngörüldü.

Rusya'da etnik Rusların nüfusa oranının en fazla ve en düşük olduğu bölgeler şöyle:

Bryansk: %94,7

Tambov: %94,5
Tula: %94,1
Orlov: %93,9
Nijni Novgorod: %93,9
Arhangelsk: %93,6
Amur: %93,4
Kostroma: %93,2
Vologda: %92,5
Lipetsk: %92,5

İnguşetiya: %0,8

Çeçenistan: %1,9
Dağıstan: %3,6
Tıva: %16,1
Kuzey Osetya: %20,6
Kabardino-Balkarskaya: %22,5
Çuvaşistan: %25,8
Kalmıkiya: %29,6
Karaçayevo-Çerkesskaya: %31,6
Başkortistan: %35,1
 
Kaynak: TürkRus, Komsomoskaya Pravda

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan