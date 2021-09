Sağlık ocaklarında bebeklere korona (kovid-19) aşısı mı yapıldı? Tüyler ürperten iddia!

Sağlık ocaklarında bebeklere korona (kovid-19) aşısı mı yapıldı? Katıldığı bir televizyon programında bebeklere kızamık yerine ‘yanlışlıkla’ koronavirüs aşısı yapıldığını söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün açıklaması aileleri endişelendirdi. Kurugöl konuşmasında 'Sğlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor.' dedi. Bu açıklama sonrası Aile Hekimleri Federasyonu'ndan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki bebeklere yanlışlıkla koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı mı?

Sağlık ocaklarında bebeklere korona (kovid-19) aşısı mı yapıldı? Katıldığı bir televizyon programında bebeklere kızamık yerine ‘yanlışlıkla' koronavirüs aşısı yapıldığını söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün açıklaması aileleri endişelendirdi. Kurugöl konuşmasında "Sğlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor." dedi. Bu açıklama sonrası Aile Hekimleri Federasyonu'ndan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki bebeklere yanlışlıkla koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı mı?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl NTV'de koronavirüs salgını hakkında yaptığı değerlendirmelerde şok etkisi yaşatan açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Zafer Kurugöl sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs (kovid-19) aşısı yapıldığını belirtti. Kurugöl şunları söyledi:"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

Sağlık ocaklarında bebeklere korona (kovid-19) aşısı mı yapıldı?

Açıklamalarının ardından büyük tepkilere neden olan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Temmuz ayı başında İzmir dışında bir merkezde bir aylık bebeğe hepatit b aşısı yerinde corona aşısı yapıldığını, olayın yargıya inkal ettiğini söyledi.

Aile Hekimleri Federasyonu da "sağlık ocakalrında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Aile Sağlığı Merkezlerinde "yanlışlıkla" aşı sırası gelmemiş kişilere uygulama yapıldığı iddiası gereği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutarak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır" denildi.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl kimdir?

Prof. Dr. Zafer Kurugöl Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesidir.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1978 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'nda doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 1996 yılında Doçent oldu.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün uzmanlık alanı çocuk sağlığı ve hastalıklarıdır.

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları

- Kurugöl Z, Özkınay F, Vardar F, Karaçalı S, Kütükçüler N, Deveci R, Özkınay C. Griscelli syndrome: A case report. Pediatrics International 2000: 43:

- Kurugöl Z, Egemen A, Darcan Ş, Keskinoğlu P, Akşit S. Vitamin A deficiency in healthy children aged 6-59 months in İzmir provience of Turkey. Pediatric and Perinatal Epidemiology 2000: 14 (1): 64-69.

- Kavaklı K, Kurugöl Z, Nişli G, Gökşen D. Should hemophiliac patients be circumcised? Pediatric Hematology and Oncology 2000: 17:149-153.

- Kurugöl Z, Çoğulu Ö, Kavaklı K. A case of primary chylous ascites resolved by exclusively breastfeeding within 4 months. Turkish Journal of Pediatrics 2000:42 (2): 165-7.

- Kurugöl Z, Vardar F, Özkınay F, Kavaklı K, Özkınay C. Protein S deficiency and lupus anticoagulant in otherwise healthy child with acute varicella infection.Acta Pediatrica 2000:89:1186- 89

- Kurugöl Z, Vardar F, Özkınay F, Kavaklı K, Çetinkaya B, Özkınay C. Lupus anticoagulant and protein S deficiency in a child who developed disseminated intravascular coagulation association with varicella.Turkish Journal of Pediatriica 2000: 89:

- Egemen A, Akşit S, Kurugöl Z, Erensoy S, Bilgiç A, Akıllı M. Low-dose intradermal versus intramuscular administration of recombinant hepatitis B vaccine: a comparison of immunogenicity in infants and preschool children. Vaccine 1998: 16(16): 1511-151

- Kurugöl Z, Çoker M, Çoker C, Egemen A, Ersöz B. The comparison of growth, serum prealbumin, transferrin, IgG and amino acids of term infant fed with breast fed and formula. Turk J Pediatr1997: 39 : 195-202.

- Kurugöl Z, Çetingül N, Egemen A, Kavaklı K, Nişli G, Öztop S. Letter to editor : Nutritional status of children with leukemia. Medical and Pediatric Oncology 1997: 28 : 321-323

- Kurugöl Z, Çetingül N, Egemen A, Kavaklı K, Nişli G, Öztop S. Early determining nutritional problems in pediatric cancer patients. Turkish Journal Pediatrics 1997: 39 : 325-334.

- Kurugöl Z, Egemen A, Erensoy S, Bilgiç A, Kütükçüler N. Intradermal administration of hepatitis B vaccine in infants and preschool children. Turkish Journal of Pediatrics 1997: 39 : 483-489.

- Kurugöl Z, Özyürek R, Levent E, Parlar A, Egemen A, Tuğcular I. The influence of feeding regimens on endogenous digoxin-like immunoreactive substance concentrations in infants. Acta Pediatrica 1996: 85 : 3495-6.

- Kütükçüler N, Kurugöl Z, Egemen A, Yenigün A, Vardar F. The effect of immunization against tetanus during pregnanacy for protective titers and spesific antibody responses of infants. Journal of Tropical Pediatrics 1996: 42: 308-309.

- Darcan Ş, Çoker M, Gökşen D, Unak P, Çoker C, Kurugöl Z, Egemen A. Urinary iodine excrection in children living in İzmir-Turkey. Horm Res 1999: 51(suppl 2):110. 1999

- Akşit S, Egemen A, Özacar T, Kurugöl Z, Keskinoğlu P, Tasbakan M, Çağlayan S. Rubella seroprevalence in an unvaccinated population in İzmir: recommendations for rubella vaccination in Turkey. The Pediatric Infectious Disease Journal 1999: 18: 577-580

- Akşit S, Egemen A, Özacar T, Kurugöl Z.Mumps seroprevalance in an unvaccinated population in İzmir, Turkey.Acta Pediatrica 2000: 89 (3): 370-371.

- Kütükçüler N, Akil T, Egemen A, Kurugöl Z, Akşit S, Özmen D, Turgan N, Bayındır O, Çağlayan S.Failure of vitamin A and E supplementation to enhance antibody response to tetanus toxoid in healthy children.Vaccine 2000: 18 (26): 2979-2984.

- Kurugöl Z, Özyürek R, Dorak C, Levent E, Egemen A, Parlar A. The influence of feeding regimens on non-invasive inferior vena cava and hepatic vein velocity measurements in infants.Acta Pediatrica 2000: 89: 929-32.

- Kavaklı K,Kurugöl Z,Vardar F,Özkınay F,Özkınay C,Çetinkaya B,Aydınok Y.Subacute DIC status during acute varicella infection in otherwise healthy child.Haemostasis 2000:30:18

Prof. Dr. Zafer Kurugöl Kazandığı Ödüller

- 1999, I. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi poster yarışması

- 1999, Wyeth Nutritional XII. Bilimsel Araştırma Yarışması birincilik ödülü

- 1996, II. Prof. Dr. Makbule Haktan Araştırma Yarışması üçüncülük

- 1995, Wyeth Nutritional VIII. Bilimsel Araştırma Yarışması teşvik ödülü

- 1995, I. Prof. Dr. Makbule Haktan Araştırma Yarışması teşvik ödülü (Anne sütü ve formula ile beslen

- 1993, Wyeth Nutritional VI. Bilimsel Araştırma Yarışması birincilik ödülü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.