HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?

Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs pandemisi sebebiyle ülkeler belli önlemler alarak virüs ile mücadeleye etmeye çalışmaktadır. Türkiye de süreç içerisinde oldukça sıkı önlemler alan ülkelerden biridir. Türkiye’nin aldığı önlemlerden biri ise HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasıdır. Birçok kişi HES kodunun ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldığını ve nereden alınabileceğini merak etmektedir. Peki HES kodu nedir? HES kodu nereden alınır? HES kodu ne işe yarar? HES kodu uygulaması var mı?

Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs pandemisi sebebiyle ülkeler belli önlemler alarak virüs ile mücadeleye etmeye çalışmaktadır. Türkiye de süreç içerisinde oldukça sıkı önlemler alan ülkelerden biridir. Türkiye'nin aldığı önlemlerden biri ise HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasıdır. Birçok kişi HES kodunun ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldığını ve nereden alınabileceğini merak etmektedir. Peki HES kodu nedir? HES kodu nereden alınır? HES kodu ne işe yarar? HES kodu uygulaması var mı?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs pandemisi ile mücadele sürecinde çeşitli tedbirler almaktadır. Alınan bu tedbirlerin başında Hayat Eve Sığar adlı mobil uygulama ile virüs takibinin yapılması gelmektedir. Bu uygulama vasıtasıyla Sağlık Bakanlığı virüs kapmış veyahut temaslı olan kişilerin kontrolünü kolaylıkla yapabilmektedir. Bu uygulama vasıtasıyla kullanılan bir diğer hizmet ise HES kodu uygulamasıdır. Vatandaşlar bu uygulamanın nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradığını oldukça merak etmektedirler. İşte tüm detayları ile HES kodu uygulaması…

HES kodu uygulaması nedir?

HES kodu, Sağlık Bakanlığının virüs ile mücadele esnasında kullandığı uygulamalardan biridir. Bu sayede iş merkezlerinde, Alış-veriş merkezlerinde ve diğer tüm kamusal alanlarda virüs kontrol altına alınılmaya çalışılmaktadır.

HES kodu, en basit tabir ile özellikle kamusal alanlarda bakılan ve kişinin koronavirüs tehlikesi taşımadığını gösteren bir koddur.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu oldukça kolay methodlar ile alınabilmektedir. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması vasıtasıyla HES kodu işlemleri bölümünden alınabilir. HES kodu alınırken bir süre seçilerek HES kodu alınır.

SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması vasıtasıyla alınabildiği gibi SMS vasıtasıyla da alınabilir. SMS ile HES kodu almak için şu adımlar takip edilir;

HES+(boşluk)+T.C. kimlik numarası+T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi+paylaşım süresi(gün sayısı olarak yazılır) yazılarak 2023'e gönderilir.

HES kodu alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden de HES kodlarını görebilmektedirler.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Vergi, Harç ve Cezalar (Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.