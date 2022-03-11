Sağlık Bakanlığı teknisyen, tekniker atama sayısı 2022 (Önlisans-Lise) | 10 bin atama teknisyen ve tekniker kaç kişi atanacak? sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Atama bekleyen binlerce sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni Bakan Koca'nın açıklaması ile umutlandı. 2022 yılında 10 bin sağlık personeli atamasında tekniker ve teknisyen kontenjanları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı teknisyen, tekniker atama sayısı 2022 (Önlisans-Lise) | 10 bin atama teknisyen ve tekniker kaç kişi atanacak? sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Atama bekleyen binlerce sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni Bakan Koca'nın açıklaması ile umutlandı. 2022 yılında 10 bin sağlık personeli atamasında tekniker ve teknisyen kontenjanları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda 30 bin sağlık personeli ve 10 bin sağlık bakanlığı daimi işçisi alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ilk etapta 20 bin sağlık personelinin ataması yapılmıştı. Geriye kalan 10 bin sağlıkçı ve 10 bin işçi kadrolarına ne zaman atama yapılacağı merakla bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 10 bin sağlık personeli atamalarına ilişkin detayları paylaştı.

Sağlık Bakanlığı teknisyen, tekniker atama sayısı 2022 (Önlisans-Lise)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 10 bin sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımlarına dair sürecin başladığını duyurdu. Koca açıklamasında "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz." dedi. Bakan Koca'nın açıklamasından sonra atama bekleyen binlerce kişi kendi branşlarında kaç kişi alınacağını merak ediyordu.

10 bin atama teknisyen ve tekniker kaç kişi atanacak?

Sağlık Bakanı Koca atamalara ilişkin bilgi verdi. Atama yapılacak bölümlerin ve kaç kişi alınacağına dair konuşan Koca şunları söyledi: Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır."

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 15 Mart 2022 tarihinden itibaren yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.