2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi başvurusu ne zaman? 10 bin işçi alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla aylardır beklenen tarihi duyurdu. Bakan Koca Sağlık Bakanlığı'na 10 bin sağlıkçı ataması yapılacağını yanı zamanda 10 bin sürekli işçi alımı için sürecin de başlayacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı 2022 sürekli işçi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar da başvuru tarihlerinin ne zaman olduğunu merak ediyor.

Sağlık Bakanı Koca beklenen açıklamayı nihayet yaptı. Bakan Koca atama bekleyen sağlıkçılara müjde verdikten sonra bakanlık bünyesine 10 bin işçi alımı için de sürecin başlayacağını duyurdu. Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamanın ardından işçi kadrosuna başvuru yapmak isteyenler 2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi başvurusu ne zaman başlıyor? sorusunu sıkça sormaya başladı.

2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi başvurusu ne zaman?

Saşlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart 2022'de sosyal medyadan yaptığı açıklamada binlerce kişinin merakla beklediği işçi alımlarına dair detayları paylaştı. Koca açıklamasında "temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır." ded.

10 bin işçi alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Koca işçi alımı başvurularının başlauyacağı tarihi de açıkladı. Koca açıklamasında "Sürekli işçi alımı Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

10 bin sağlıkçı ataması da yapılacak

KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. 5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi alımı yapılacak.

Sürekli İşçi nedir?

Kamu Kurumlarında çalışan işçilerin tamamı 4d'ye tabidir. Yani 30 yıl önce Kamu Kurumuna yerleşen bir işçi ile taşerondan kadroya alınan bir işçi yada sonradan İş Kur üzerinden alınan bir işçi bu maddeye tabidir.

Bu statüye tabi çalışan bütün işçiler kamuda daimi işçi olarak çalışır.

Eski işçilerin maaş hakları hariç bütün hakları taşerondan kadroya geçen çalışanlar ile aynıdır.

Eski işçilerin maaşları şuan kadroya geçen işçilerden kat kat fazladır. En büyük farkları maaştır aslında.

İzin, çalışma koşulları vs. diğer bütün herşey aynıdır.