10 sağlık personeli atama | 2022 Sağlık Bakanlığı Hemşire, Ebe atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atama bekleyen binlerce sağlıkçıyı sevindiren açıklamayı yaptı. Bakan Koca açıklamasında 10 bin sağlık personeli atamalarında kaç hemşire, kaç ebe ataması yapılacağını da duyurdu. Peki 2022 hemşire ve ebe kaç kişi alınacak?

10 sağlık personeli atama | 2022 Sağlık Bakanlığı Hemşire, Ebe atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atama bekleyen binlerce sağlıkçıyı sevindiren açıklamayı yaptı. Bakan Koca açıklamasında 10 bin sağlık personeli atamalarında kaç hemşire, kaç ebe ataması yapılacağını da duyurdu. Peki 2022 hemşire ve ebe kaç kişi alınacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca binlerce sağlık bölümü mezununu heyecnlandıran açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Koca 10 bin personel alımının yapıalcağını duyurdu. ayrıca 10 bin de sürekli işçi alımı için sürecin başladığı duyuruldu. Atama bekleyen hemşire, ebe, tekniker ve teknisyenler 10 bin atamada bölümlerinden kaç kişi atanacağını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı 10 sağlık personeli atama

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor." dedi. Açıklamanın ardından 10 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı araştırılmaya başlandı.

2022 Sağlık Bakanlığı Hemşire, Ebe atama kontenjan ve branş dağılımı

Bakan Koca açıklamasında alım yapılacak bölümleri ve kaç kişi alınacağını da duyurdu. Açıklamada: "5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi." alımı yapılacağı belirtildi.

10 bin sağlık personeli atama kontenjanları

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor. Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. Alım şu unvanlarda yapılacak: 5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi."

10 bin işçi alımı başvuruları ne zaman?

Bakan Koca Sağlık Bakanlığı'na 10 bin işçi alımı ile ilgili de müjdeyi verdi. Koca açıklamasında "Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. Sürekli işçi alımı Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun." dedi.