Sağlık Bakanlığı 10 bin atama hemşire kaç kişi alınacak? Sağlık Bakanlığı hemşire (Lisans, Lise) atama sayısı 2022 | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin yeni sağlık personeli ataması yapılacağının müjdesini verdi. Atama bekleyen binlerce lise mezunu ve lisans (üniversite) mezunu hemşire kendi alanlarında kaç kişinin alınacağını merak ediyordu. Açıklamada hemşire atama branş dağılımı belli oldu.

Sağlık Bakanlığı 10 bin atama hemşire kaç kişi alınacak? Sağlık Bakanlığı hemşire (Lisans, Lise) atama sayısı 2022 | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin yeni sağlık personeli ataması yapılacağının müjdesini verdi. Atama bekleyen binlerce lise mezunu ve lisans (üniversite) mezunu hemşire kendi alanlarında kaç kişinin alınacağını merak ediyordu. Açıklamada hemşire atama branş dağılımı belli oldu.

Bakan Koca binlerce sağlık mezununun merakla beklediği açıklamayı yaptı. Babak Koca açıklamasında 2022 yılında 10 bin yeni sağlıkl personelşi ataması yapılcağını açıkladı. Atanmayı bekleyen sağlık mezunları da keni branşlarında ve bölümlerine kaç kişnin atanacağını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı 10 bin atama hemşire kaç kişi alınacak?

Bakan Koca atamalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır."

Sağlık Bakanlığı hemşire (Lisans, Lise) atama sayısı 2022

Bakan Koca duyurusunda 5 bin 175 hemşire ataması yapılacağını açıkladı. Ancak bu hemşire atamlarında kaşının lisans, kaçının lise mezunlarına ayrıldığına dair ise henüz net bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel ataması yapılıyor

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon-kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz." dedi.

Hemşire nedir?

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslektir.

Hemşireler, yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastanın ihtiyacı olan en doğru tıbbi bakımı verebilmek için doktorlar, hasta, hastanın ailesi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği içinde çalışarak bir bakım planı geliştirir. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik hemşire uzmanları ve hemşire pratisyenleri gibi gelişmiş pratisyen hemşireler, bireysel eyalet düzenlemelerine bağlı olarak sağlık sorunlarını teşhis eder ve ilaçlar ve diğer tedavileri reçete eder. Hemşireler, tıp pratisyenleri ve diyetisyenler gibi multidisipliner bir sağlık bakım ekibinin diğer üyeleriyle iş birliği yaparak veya bağımsız olarak hasta bakımını planlar.