Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları | 10 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları kurası ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağının müjdesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda vermişti. Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başlanmıştı. On binlerce kişinin başvuru yaptığı İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi başvurularının sonuçları açıklanmak üzere. Başvurular noter huzurunda çekilecek kura ile sonuçlanacak. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları 6 Nisan'da çekilecek.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları | 10 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları kurası ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağının müjdesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda vermişti. Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başlanmıştı. On binlerce kişinin başvuru yaptığı İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi başvurularının sonuçları açıklanmak üzere. Başvurular noter huzurunda çekilecek kura ile sonuçlanacak. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları 6 Nisan'da çekilecek.

Binlerce kişiyi sevindiren açıklamayı geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden sürekli işçi alınacağını duyuran Koca paylaşımında şunları yazmıştı: "Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır." Bakan Koca'nın açıklamasından sonra binlerce kişi Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurularının başlamasını dört gözle bekliyordu.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımları başvuru tarihleri

Sağlık Bakanı Koca işçi alımlarına ilişkin yaptığı bir diğer açıklamasında "Sürekli işçi alımı Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir." demişti. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel ilanlarına başvuran binlerce kişi sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları

Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden işçi alımlarına başvuran adayların bekledği gün nihayet geldi. İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımlarının kurası için tarih belli oldu. Yapılan açıklamada İŞKUR kuralarının 6 Nisan'da yapılacak.

İŞKUR işçi kurası ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvurusu onaylananlar arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek. Kura çekimi noter huzurunda ve sadece Ankara 'da yapılacak. 06 Nisan 2022 tarihinde saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında kura çekilişine devam edileceği belirtildi.

Hangi bölümlere işçi alımı yapılacak?

Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İŞKUR nedir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, [Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı]'nın ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.