İŞKUR personel/işçi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman? İŞKUR personel/işçi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce kişi geçtiğimiz haftalarda İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanlarına başvuru yaptı. Aradan geçen günlerde heyecan artarken başvuru sahipleri sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araştırıyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi başvuru sonuçlarının noter kurası ile belli olacağı belirtiliyor. Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat de belli oldu. İşte İŞKUR personel/sürekli işçi başvuruları kura çekilişine dair gelişmeler...

Binlerce kişi Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımlarının ne zaman başlayacağını merakla bekliyordu. Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca açıklamasında temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı için müjdeyi vermişti. Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişi Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanlarına İŞKUR üzerinden başvuruda bulundu ve sonuçların açıklanmasını bekliyor.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakanlık bünyesine alınacak 10 bin işçi/personel ile ilgili yaptığı açıklamada "Başvurular 15 Mart 2022- 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bu atamaların vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun" denildi.

İŞKUR personel/işçi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR başvuru süreci sona ererken sonuçların kura ile belirleneceği öğrenildi. İŞKUR üzerinden online olarak yapılan başvuruların sonuçları noter huzunda çekilecek kura ile 06 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

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10 bin personel atama sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde atanmanın hayalini kuran binlerce sağlık mezununu ilgilendiren sonuçlar açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sonuçları (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün10 bin personelin atamasının yapıldığını belirtti. KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Aygün, "15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.