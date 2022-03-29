Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR işçi (personel) başvurusu kura çekilişi hangi gün, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı bünyesine 2022 yılında binlerce işçi ve sağlık personeli istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı 40 bin atama kapsamında 30 bin sağlık personeli ve 10 bin de sürekli işçi alımı yapılacağı aylar öncesinden duyurulmuş ve başvurular alınmaya başlanmıştı. İŞKUR üzerinden işçi alımı başvurusu yapan binlerce kişi sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı'na 30 bini sağlık personeli 10 bini sürekli işçi olamk üzere toplam 40 bin kişilik alım yapılacağının müjdesi aylar önce verilmişti. Bakan Koca da ilerleyen günlerde konuya ilişkin yaptığı açıkalama ile atama bekleyen sağlıkçıları ve işçi başvurusu yapmak isteyenleri heyecanlandırdı. Koca "40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile." demişti. Bu açıklamaların ardından atama süreçleri ve işçi alımı başvuruları başladı. Adaylar sonuçların açıklanacağı günü merakla beklemeye başladı.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022

Saşlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır." dedi. Açıklamanın ardından işçi başvurularına ilişkin tarih de belli oldu. Açıklamada "Sürekli işçi alımı Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir." dedi.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

Binlerce kişi İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanlarına başvuruda bulundu. Adaylar aradan geçen günlerden sonra sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu yapan adaylar arasından kura çekilecek. Kazanan isimler noter kurası ile belli olacak.

İŞKUR işçi (personel) başvurusu kura çekilişi hangi gün, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin noter kurasının 6 Nisan Çarşamba günü çekileceği tahmin ediliyor. Ankara'da noter huzurunda yapılacak olan çekilişin sabah saatlerinde başlaması bekleniyor. Kura çekilişi sonrası kazananların isimleri ilan edilecek.

İşe alınacak sürekli işçiler, Sağlık Bakanlığı tarafından noter kurası ile belirlendikten sonra kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden ilan edilecek ve duyurularla ilgili herhangi bir hususta adaylara yazılı bir tebligat yapılmayacak.

İŞKUR nedir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, [Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı]'nın ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur. .