İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2022 yılında binlerce kişiyi bünyesinde istihdam etmek için düğmeye bastı. Daha önce Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel ataması yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda 30 bin sağlıkçının atama tarihleri ve 10 bin işçinin İŞKUR başvuru tarihleri belli olmuştu. Sağlık Bakanlığı İŞKUR sürekli işçi alımı ilanlarına başvuran adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmayacağını merakla bekliyor.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2022 yılında binlerce kişiyi bünyesinde istihdam etmek için düğmeye bastı. Daha önce Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel ataması yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda 30 bin sağlıkçının atama tarihleri ve 10 bin işçinin İŞKUR başvuru tarihleri belli olmuştu. Sağlık Bakanlığı İŞKUR sürekli işçi alımı ilanlarına başvuran adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmayacağını merakla bekliyor.

Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel alımına ilişkin başlatılan süreçte sona gelindi. Binlerce sağlıkçı atanmayı beklerken 10 bin sürekli işçi başvuruları da geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Sağlık Bakanlığı işçi alımına ilişkin yapılan açıklamada "10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi." denilmişti.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce kişi Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanlarına İŞKUR üzerinden başvuruda bulundu. Türkiye'nin her köşesinde ihtiyaca göre açılan pozisyonlara başvuran vatandaşlar başvuru sonuçlarının ne zaman belli olacağını merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı

Saşlık Bakanı Fahrettin Koca binlerce kişiyi sevindiren açıklamayı geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptı. Koca açıklamasında "temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır." dedi.

2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Koca işçi alımı başvurularının başlayacağı tarihi de açıkladı. Koca açıklamasında "Sürekli işçi alımı Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.