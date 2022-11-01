Sağlık Bakanlığı 85 bin atama (hemşire) kontenjan-branş dağılımı | Hemşire-Ebe kaç kişi atanacak? 85 bin atamada kaç hemşire (üniversite-lise) atanacak? Yüz binlerce sağlık bölümü mezunu atanacakları günün hayalini kurarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen açıklama herkesi ümitlendirdi. Koca geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 85 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Koca'nın açıklamasının ardından kendi bölüm ve branştan ne kadar atama olacağını merak edenler 85 bin atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor.

Binlerce sağlıkçının merakla beklediği açıklama Bakan Koca'dan geldi. Atama bekleyen sağlıkçılar Koca'nın açıklaması ile bir nebze de olsa rahat bir nefes aldı. Bakan Koca açıklamasında 85 bin sağlık personel alınacağını duyurdu. Koca açıklamasında " Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı" ifadelerine yer vererek yeni dönemde büyük bir sağlık personeli alımı gerçekleşeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 85 bin atama (hemşire) kontenjan-branş dağılımı

Bakan Koca herkesi heyecanlandıran duyurusunda şunları belirtti: "85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz” Kendi bölüm ve branşlarında ne kadar atama yapılacağı da pek çok kişi tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlandı.

Hemşire-Ebe kaç kişi atanacak?

Geçtiğimiz dönemde yapılan atamalarda hemşirelere büyük bir pay ayrılmıştı. Bu sene de hemşire atamalarının oldukça fazla olacağı düşünülüyor ancak henüz atamalara dair net rakamlar oluşmadı. Sağlık sektörünün en önemli personellerinden olan hemşirelere önümüzdeki yıllarda da ihtiyacın oldukça fazla olacağı tahmin ediliyor.

85 bin atamada kaç hemşire (üniversite-lise) atanacak?

Sağlık Bakanlığı 85 bin atamada branş ve kadro dağılımı henüz ilan edilmedi. Sağlık Bakanığı ihtiyaçlar doğrultusunda branş dağılımını belirleyecek ve önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak.

27 bin atamada kaç hemşire atandı?

Geçtiğimiz dönem Sağlık Bakanlığı'na 27 bin atama yapıldı. Bu atamalarda hemşireler için ayrılan kontenjan oldukça sınırlı kaldı. 27 bin atama branş dağılımına bakıldığında 19 bin 694'ü uzman tabip, 7 bin 114'ü tabip, 147'si ebe, 38'si sağlık memuru, 3'ü hemşire ataması yapıldı. Ayrıca birer diş tabibi, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri istihdam edileceği belirtildi. Ayrıca acil sağlık hizmetlerinde 220, halk sağlığı laboratuvarında 34, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 916, sağlık evlerinde 144, yataklı tedavi alanında da 25 bin 686 kişi istihdam edileceği açıklandı .

85 bin atama ne zaman?

Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin personel ataması yapılacak. Atamaların önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. Konuya dair kamuoyu bilgilendirmesi yapılacaktır.