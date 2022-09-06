85 bin atama branş ve bölüm dağılımı | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama hangi bölüm ve branştan olacak? Kadro ve kontenjan belli oldu mu?

85 bin atama branş ve bölüm dağılımı ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 85 bin atama hangi bölüm ve branştan olacak? Kadro ve kontenjan belli oldu mu? soruları şu sıralar atama bekleyen binlerce sağlıkçı tarafından sorulmaya başlandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 bin sağlık personeli atamasıyla ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca 'Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor.' dedi. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin atama branş dağılımı ne zaman belli olacak? Hemşire, ebe, teknisyen, tekniker 85 atamada kaç kişi atanacak?

85 bin atama branş ve bölüm dağılımı ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 85 bin atama hangi bölüm ve branştan olacak? Kadro ve kontenjan belli oldu mu? soruları şu sıralar atama bekleyen binlerce sağlıkçı tarafından sorulmaya başlandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 bin sağlık personeli atamasıyla ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor." dedi. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin atama branş dağılımı ne zaman belli olacak? Hemşire, ebe, teknisyen, tekniker 85 atamada kaç kişi atanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 85 bin sağlık personeli atamasına ilişkin sorular internette oldukça fazla araştırılıyor. Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından atama bekleyenleri sevindirecek bir açııkalamada bulundu. Erdoğan açıklamasında "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık." dedi. Bu açıklama atama bekleyen binlerce sağlıkçıyı sevindirdi. Sağlık Bakanlığı 85 bin atamanın hangi branş ve kadroda ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı.

85 bin atama branş ve bölüm dağılımı ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 85 bin sağlık personeli atamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koca sağlıkta hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırması için ve hekimlerin yükünün azaltılması için 85 bin yardımcı personel alımı yapılacağını açıkladı. Koca açıklamasında "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." dedi. Sağlık Bakanlığı 85 bin atamaya ilişkin çalışmalar devam ediyor. Kadro ve branş dağılımı ilerleyen zamanlarda duyurulabilir.

Sağlık Bakanlığı 85 bin atama hangi bölüm ve branştan olacak?

Sağlık Bakanlığı 85 bin atamaya ilişkin kadro ve branş dağılımından şuanda bahsetmek mümkün değil. Atama planları ve takvimleri bakanlık tarafından açıklandıktan sonra hangi branştan ne kadar alım yapıalcağı belli olur. Ancak geçtiğimiz atamalarda 27 bin personel alımı yapılmıştı. 27 bin personel alımı branş dağılımı şu şekildeydi; 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri.

Kadro ve kontenjan belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 85 bin yardımcı personel atamasına ilişkin kadro ve kontenjanlar henüz belli değil. Konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor. İlerleyen aylarda atama takcimine göre kadro ve branş bilgileri bakanlık tarafından paylaşılacaktır.