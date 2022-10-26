Sağlık Bakanlığı 85 bin atama kadro-branş dağılımı (Hemşire-Ebe) Lisans-Önlisans hangi bölüm ve branştan kaç kişi atanacak? 85 bin atama kontenjan

Sağlık Bakanlığı 85 bin atama kadro-branş dağılımı (Hemşire-Ebe) Lisans-Önlisans hangi bölüm ve branştan kaç kişi atanacak? 85 bin atama kontenjanı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı bünyesine atanmayı bekleyen on binlerce sağlıkçı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla heyecanlandı. Koca 85 bin sağlıkçının ataması için çalışmaların başlandığını duyurdu. Kendi bölüm ve branşlarında kaç atama olacağını merak edenler de 85 bin atama branş dağılımı belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor.

On binlerce sağlık mezunu atanacakları günün hayalini kuruyor. Kamu Personeli Seçme Sınavında ter döken adaylar yeterli atamanın olmaması nedeniyle atanamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen son açıklama ise atama bekleyen binlerce sağlıkçıyı heyecanlandırdı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyenler için bu sene iyi bir atama yılı olacağı belirtiliyor. Bakan Koca açıklamasında 85 bin sağlık personeli ataması yapılacağının sinyalini verdi.

Sağlık Bakanlığı 85 bin atama kadro-branş dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "85 bin yeni çalışma arkadaşı!" ifadelerini kullandı. Bakan Koca açıklamasında "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." dedi. Sağlık Bakanlığı 85 bin atama kadro ve branş dağılımı da bu açıklamanın ardından pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Atama sayıları ve branş dağılımına dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde konuya dair duyuru yapması bekleniyor.

85 bin atama hangi bölüm ve branştan kaç kişi atanacak?

85 bin atama bölüm ve branş dağılımı henüz netleşmedi. Bakan Koca Tıbbi Sekreter atamasının bu sene oldukça fazla olacağının sinyalini verdi. Koca açıklamasında "Bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz." dedi. 85 bin Sağlık Bakanlığı personel atamasına ilişkin branş dağılımı önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

Hemşire-Ebe kaç kişi atanacak? Lisans-Önlisans

Hemşire ve Ebe atama sayısının bu sene de oldukça fazla olması bekleniyor. Hastanelerde önemli bir göreve sahip olan hemşire ve ebe atamalarına dair detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak. Alınan tahminler 85 bin ağlık personeli atamasında hemşire sayısının oldukça fazla olacağı yönünde.

85 bin atama ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Koca 85 bina atamanın ne zaman başlayacağı sorusuna da yanıt verdi. Koca açıklamasında alımların 3-4 hafta içerisinde başlayacağını belirtti. Koca alımlara dair iznin Cumhurbaşkanlığınca imzalandığını ve ÖSYM'ye gönderilme aşamasında olduğunu duyurdu.

Muğla'da sağlık personeli alımı başladı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan Muğla'da sğlık personeli atamalarında dair önemli açıklamada bulundu. Gökcan sosyal medyadan yaptığı duyuruda “Muğla'mıza 661 sözleşmeli Tıbbi Sekreter, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Ebe, Diyetisyen, Çocuk Gelişimci, Dil ve Konuşma Terapisti ile Fizyoterapist atayacak. Bakanlığımız tarafından önümüzdeki günlerde sözleşmeli olarak alınan personel Muğla'mızda göreve başlayacak.” dedi. 85 bin atamanın önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'de başlaması bekleniyor.

32 bin Tıbbi Sekreter atanacak

Sağlık Bakanı Koca açıklamasıda "Bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz."